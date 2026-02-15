Filtran el diseño del iPhone 17e, la nueva opción económica de Apple

Las filtraciones del nuevo dispositivo económico de Apple, supuestamente llamado iPhone 17e, han cobrado fuerza en días recientes, revelando detalles del diseño y algunas características que podrían definir a este modelo antes de su presentación oficial en febrero de 2026.

¿Cómo podría ser el iPhone 17e?

Los primeros diseños filtrados sugieren que el iPhone 17e seguirá la línea de la familia iPhone con un estilo moderno, aunque con ajustes que lo posicionarán como una alternativa más accesible dentro del catálogo.

Según estas filtraciones:

Nuevo diseño con marcos más delgados y aspecto renovado en comparación con su antecesor.

Integración de Dynamic Island —la interfaz interactiva alrededor de la cámara frontal— acercando este modelo a diseños más recientes de Apple.

Posible cuerpo y acabados en diferentes colores que lo diferencien visualmente de otros modelos asequibles.

Además, un video filtrado ha mostrado partes del diseño del dispositivo antes de su lanzamiento, lo que ha incrementado las expectativas en la comunidad tecnológica.

¿Cuánto costará y cuándo saldrá el iPhone 17e?

En cuanto al precio, se habla de unos 599 dólares estadounidenses (alrededor de 709 euros en Europa), manteniendo una estrategia de precios más accesible que los modelos insignia de la marca.

Características del iPhone 17e

Además del diseño, las filtraciones apuntan a otras especificaciones importantes para este modelo económico:

Pantalla OLED de 6.1 pulgadas, probablemente con una tasa de refresco estándar de 60 Hz.

Procesador A19, similar al de los iPhone de gama alta, lo que ofrecería rendimiento sólido en tareas diarias y procesamiento de inteligencia artificial.

Cámaras y conectividad actualizadas, incluyendo una cámara principal de 48 MP y soporte para MagSafe, ausente en la generación anterior.

Configuraciones de memoria y almacenamiento variadas, con opciones desde 128 GB hasta 512 GB.

La llegada del iPhone 17e representaría la consolidación de una estrategia de Apple para ofrecer dispositivos con diseño moderno y buenas prestaciones a un precio competitivo, acercando la experiencia del ecosistema iOS a más usuarios sin necesidad de invertir en los modelos más caros.

Por ahora, toda esta información proviene de filtraciones y rumores; Apple aún no ha confirmado los detalles oficialmente. Sin embargo, la cercanía de la fecha de presentación hace que estas filtraciones sean especialmente relevantes para quienes están pensando en renovar su smartphone o comprar un iPhone por primera vez.

