Filtran el diseño del iPhone 17e, la nueva opción económica de Apple

Las filtraciones del nuevo dispositivo económico de Apple, supuestamente llamado iPhone 17e, han cobrado fuerza en días recientes, revelando detalles del diseño y algunas características que podrían definir a este modelo antes de su presentación oficial en febrero de 2026.Los primeros diseños filtrados sugieren que el iPhone 17e seguirá la línea de la familia iPhone con un estilo moderno, aunque con ajustes que lo posicionarán como una alternativa más accesible dentro del catálogo.Según estas filtraciones:calrededor del 19 de febrero de 2026, con disponibilidad en tiendas a finales de ese mes.En cuanto al precio, se habla de unos 599 dólares estadounidenses (alrededor de 709 euros en Europa), manteniendo una estrategia de precios más accesible que los modelos insignia de la marca.Además del diseño, las filtraciones apuntan a otras especificaciones importantes para este modelo económico:La llegada del iPhone 17e representaría la consolidación de una estrategia de Apple para ofrecer dispositivos con diseño moderno y buenas prestaciones a un precio competitivo, acercando la experiencia del ecosistema iOS a más usuarios sin necesidad de invertir en los modelos más caros.Por ahora, toda esta información proviene de filtraciones y rumores; Apple aún no ha confirmado los detalles oficialmente. Sin embargo, la cercanía de la fecha de presentación hace que estas filtraciones sean especialmente relevantes para quienes están pensando en renovar su smartphone o comprar un iPhone por primera vez.