El núcleo de la Tierra podría contener más hidrógeno que todos los océanos

El núcleo terrestre podría albergar la mayor reserva de hidrógeno del planeta, con una cantidad que incluso superaría la presente en los océanos, de acuerdo con un estudio publicado este martes en la revista Nature Communications.

La investigación, desarrollada por científicos de instituciones suizas y chinas, sostiene que esta concentración de hidrógeno se originó durante la propia formación de la Tierra , y no como consecuencia de impactos de cometas a lo largo de su historia, hipótesis que se consideraba hasta ahora.

Investigaciones anteriores ya habían sugerido que el núcleo de la Tierra podría contener grandes cantidades de hidrógeno, pero hasta ahora no se habían podido estimar.

Para lograrlo, los autores de este trabajo han simulado en un laboratorio las presiones y temperaturas bajo las que se formó el núcleo terrestre. Eso les ha permitido calcular la cantidad de hidrógeno contenido dentro de las nanoestructuras ricas en silicio y oxígeno que formaron el núcleo primitivo de la Tierra.

Sus estimaciones indican que el centro de la Tierra puede contener entre un 0,07 % y un 0,36 % de hidrógeno, lo que equivale a entre 9 y 45 veces el hidrógeno presente en los océanos actuales.

"Es muy probable que esta gran cantidad de hidrógeno se acumulase durante las principales etapas de formación planetaria de la Tierra, en lugar de a través de aportaciones en etapas tardías, como los impactos de cometas", concluyen los autores.

No obstante, apuntan a que habrá que seguir trabajando para perfeccionar estas mediciones y ampliarlas a condiciones más amplias, con el fin de delimitar mejor el papel del hidrógeno en el interior profundo de la Tierra.

