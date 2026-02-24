Eclipse lunar total: ¿por qué se le llama "luna de sangre"?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer algunos detalles importantes sobre el próximo fenómeno atronómico que será visible para las naciones colindantes con el Pacífico, lo que incluye a México: se trata de un eclipse lunar total, popularmente conocido como "Luna de sangre" .

Te compartimos todos los detalles que debes saber previo a este irrepetible denómeno, con base en información de la NASA. ¡No te lo pierdas!

Eclipse lunar

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñéndola de un intenso color naranja rojizo . Esta alineación, cabe aclarar, solo puede ocurrir durante la fase de Luna llena.

¿Por qué al eclipse se le conoce como "luna de sangre"?

Durante un eclipse lunar total, la Luna se ve de color rojo oscuro o naranja. Esto se debe a que nuestro planeta impide que la mayor parte de la luz solar llegue al satélite natural de la Tierra, y la iluminación que alcanza la superficie lunar se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre.

Es debido al color que se refleja en la Luna que popularmente a este tipo de evento astronómico es conocido como "Luna de sangre" , concepto que toma fuerza en la astrología, que es el estudio de la relación entre la posición y el movimiento de los astros al momento del nacimiento y su influencia en la personalidad, el carácter y el futuro.

¿Cómo puedo observar el eclipse?

La NASA dio a conocer que, debido a la posición del Sol, en esta ocasión las y los interesados en el fenómeno lo podrán observar sin equipo especial; solo se necesita una línea de visión hacia la Luna .

Para una experiencia de observación más espectacular, la NASA recomienda encontrarse en un entorno oscuro, lejos de luces brillantes. Unos binoculares o un telescopio también pueden mejorar la visión.

El 3 de marzo, la totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica .

El eclipse será parcial en Asia central y gran parte de Sudamérica. No será visible en África ni Europa.

