Cineteca FICG, Cineforo y taquillas del Auditorio Telmex reanudan actividades este miércoles

Tras la suspensión preventiva de actividades culturales anunciada el domingo por medidas de seguridad, los espacios cinematográficos de la Universidad de Guadalajara y las taquillas del Auditorio Telmex comenzarán a retomar operaciones a partir de este miércoles 25 de febrero.

Lee también: Suspenden presentación de Kali Uchis en el Auditorio Telmex

UdeG confirma reactivación paulatina de algunos de sus espacios culturales

Luego de que autoridades de Jalisco determinaran pausar hasta nuevo aviso su programación artística en distintos recintos, como medida ante los acontecimientos registrados en varios puntos del Estado, este martes la Universidad de Guadalajara confirmó la reactivación paulatina de algunos de sus espacios culturales.

La Cineteca FICG informó a través de sus redes sociales que tanto sus instalaciones como el Cineforo permanecerán cerrados este martes 24 de febrero. En el mensaje difundido al público se detalló; sin embargo, será este miércoles cuando resumiremos sus actividades.

ESPECIAL / CINETECA FICG

Auditorio Telmex anuncia la reapertura de sus taquillas

Por su parte, el Auditorio Telmex también anunció la reapertura de sus taquillas. En un aviso publicado en redes sociales se lee: “A PARTIR DE MAÑANA MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO, LAS TAQUILLAS DEL AUDITORIO TELMEX ESTARÁN ABIERTAS”. Asimismo, se precisan los horarios de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábados de 11:00 a 18:00 horas.

ESPECIAL / AUDITORIO TELMEX

La reanudación de estos servicios representa el primer paso en el restablecimiento de la actividad cultural universitaria, luego de la suspensión implementada el fin de semana. Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales de cada recinto para conocer cualquier actualización adicional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS