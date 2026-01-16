Viernes, 16 de Enero 2026

X no funciona hoy, 16 de enero de 2026; esto se sabe

La caída de X fue anunciada en la web Downdetector

Este 16 de enero usuarios de X han tenido problemas para entrar a la red social. UNSPLASH / K. SIKKE / ESPECIAL / CANVA

Este viernes 16 de enero, la red social de X reporta fallas, los usuarios han tenido complicaciones para acceder a la plataforma digital. 

La caída fue anunciada en la web Downdetector; desde entonces, los usuarios experimentaron problemas para acceder a la aplicación, sobre todo en la versión de la app. La caída de la red social es intermitente; de acuerdo al sitio oficial de Downdetector, el 60 % de usuarios reportaron problemas en la app, el 34 % el sitio web y el 6 % el feed. 

