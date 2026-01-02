La NASA planea volver a la luna con la misión tripulada Artemis II

Este viernes, la NASA dió información sobre la futura misión de regreso a la luna y anunció que la ventana para el lanzamiento de la operación tripulada Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, siendo ya 5 décadas después de la última misión estadounidense al entorno lunar.

Artemis II consiste en un vuelo de prueba con duración aproximada de 10 días y es el primero del programa Artemis que lleva tripulantes, se prevé que el lanzamiento se realice más tardar en abrir.

Vuelo al rededor de la luna

La misión representa un paso clave en los planes de EU para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte. La tripulación de Artemis II estará integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto, y Christina Koch, especialista de misión, junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se desempeñará también como especialista de misión.

Los cuatro viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán de manera segura a la Tierra. Será la primera vez que astronautas vuelen en el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion en una misión tripulada, ambos de la NASA.

Durante el recorrido alrededor de la Luna, la tripulación tendrá como objetivo principal verificar que todos los sistemas de la nave funcionen según lo diseñado con humanos a bordo y en el entorno real del espacio profundo, una validación crítica para futuras misiones de exploración lunar.

Programa Artemis

El programa Artemis busca establecer una presencia a largo plazo en la Luna con fines científicos y de exploración . En septiembre pasado, los miembros de la tripulación de Artemis II anunciaron que la nave Orion llevará el nombre "Integrity" (Integridad).

A través del programa Artemis, la NASA planea enviar astronautas a explorar la Luna para impulsar el descubrimiento científico, generar beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte , el próximo gran objetivo de la exploración espacial humana.

TG