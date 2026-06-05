AT&T no funciona: ¿Tu celular se quedó sin señal? Esto sabemos de la falla masiva del viernes 5 de junio

Si despertaste hoy y tu celular marca "Sin servicio", no eres el único. Este viernes 5 de junio, miles de usuarios de AT&T amanecieron incomunicados debido a una falla masiva en la red. Aquí te explicamos qué está pasando, las zonas afectadas y cómo solucionarlo temporalmente.

¿Qué pasó con la red de AT&T?

Desde las primeras horas de la mañana, la plataforma Downdetector comenzó a registrar un pico alto de reportes. Las quejas iniciaron alrededor de las 06:27 de la mañana y crecieron durante las horas siguientes.

Los clientes de la compañía telefónica han acudido a X (antes Twitter) para expresar su frustración. La mayoría coincide en un problema principal: la pérdida total de señal y la imposibilidad de usar datos móviles.

Hasta el momento, la cuenta oficial de soporte técnico no ha emitido un comunicado que explique el origen técnico de esta interrupción. Sin embargo, la caída parece afectar principalmente al territorio mexicano, dejando a miles sin poder comunicarse.

La mayoría coincide en un problema principal: la pérdida total de señal y la imposibilidad de usar datos móviles. ESPECIAL / Downdetector

Las quejas iniciaron alrededor de las 06:27 de la mañana y crecieron durante las horas siguientes. ESPECIAL / Downdetector

De acuerdo con los reportes realizados por los usuarios, la principal afectación se concentra en el servicio de internet móvil, que representa el 48% de las incidencias registradas. Le siguen los problemas relacionados con la señal móvil, con un 31% de los reportes, mientras que las fallas en el servicio 5G Home Internet acumulan el 14% de las quejas. Estos datos reflejan que la interrupción está impactando distintos servicios de conectividad ofrecidos por la compañía.

La principal afectación se concentra en el servicio de internet móvil. ESPECIAL / Downdetector

Zonas más afectadas y el contexto del registro móvil

De acuerdo con los mapas de calor de fallas, las interrupciones no son aisladas. Las principales ciudades afectadas incluyen la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Monterrey y diversas zonas del Estado de México.

El antecedente de Profeco y tus derechos como consumidor

Ante una situación como la registrada este viernes 5 de junio, resulta recomendable documentar cualquier afectación relacionada con tu línea, especialmente si la interrupción se prolonga durante varias horas.

Mientras tanto, es importante mantenerse pendiente de los comunicados oficiales que emita la empresa a través de sus canales de atención y redes sociales. Aunque este tipo de caídas suele resolverse en cuestión de horas, contar con información actualizada puede ayudarte a conocer el avance de la solución y evitar contratiempos en tus actividades diarias y en tus comunicaciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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