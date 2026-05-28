Filtraciones del nuevo iPhone 18 Pro muestran en qué colores llega

Las filtraciones alrededor del próximo iPhone 18 Pro continúan aumentando conforme se acerca el esperado lanzamiento de Apple, y ahora nuevos reportes revelaron cuáles podrían ser los colores oficiales de la próxima generación del smartphone premium de la compañía.

Aunque Apple todavía no confirma detalles sobre el dispositivo, imágenes filtradas por fabricantes de accesorios y cuentas especializadas muestran una posible paleta de colores que ya está generando opiniones divididas entre los seguidores de la marca.

Uno de los tonos en particular se convirtió rápidamente en tema de conversación debido a lo diferente que luce respecto a generaciones anteriores.

El nuevo color del iPhone 18 Pro que está llamando la atención

De acuerdo con las filtraciones más recientes, Apple estaría preparando cuatro colores principales para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max:

Negro

Plata

Azul claro

Burdeos oscuro

El acabado que más comentarios ha provocado es el tono burdeos, ya que se aleja de los colores tradicionales que normalmente utiliza Apple en la línea Pro. En las imágenes filtradas, el color aparece con una tonalidad metálica oscura que cambia ligeramente dependiendo de la iluminación.

Algunos usuarios en redes sociales compararon el diseño con una mezcla entre rojo vino y morado oscuro, mientras que otros consideran que podría convertirse en uno de los colores más elegantes que Apple ha presentado en los últimos años.

El posible regreso del negro también sorprendió a parte de la comunidad tecnológica, ya que rumores previos señalaban que la empresa podría mantener únicamente acabados claros y titanio para sus modelos más avanzados.

Apple mantendría un diseño premium y minimalista

Las filtraciones indican que Apple continuaría apostando por una estética sobria para los modelos Pro. A diferencia de versiones anteriores donde la compañía experimentó con colores más llamativos, el iPhone 18 Pro tendría una línea visual más discreta y enfocada en acabados metálicos.

El azul claro recuerda a tonalidades utilizadas anteriormente en dispositivos como el Sierra Blue, uno de los colores más populares entre usuarios de iPhone Pro.

Por ahora, las imágenes filtradas corresponden principalmente a piezas utilizadas por fabricantes de fundas y protectores de cámara. Este tipo de componentes suele comenzar a producirse varios meses antes del lanzamiento oficial, ya que las empresas de accesorios reciben medidas y especificaciones preliminares para preparar sus productos.

Aunque esto no garantiza que los colores finales sean exactamente iguales, sí ofrece una idea bastante cercana de cómo luciría el dispositivo durante su presentación oficial.

Cuándo podría presentarse el iPhone 18 Pro

Diversos analistas especializados en Apple señalan que la empresa mantendría su calendario tradicional de lanzamientos y revelaría la nueva generación de iPhone durante septiembre de 2026.

En las últimas semanas también surgieron rumores relacionados con posibles mejoras en rendimiento, batería e inteligencia artificial, funciones que podrían convertirse en uno de los principales atractivos del nuevo modelo.

Además, se espera que Apple implemente cambios importantes en el apartado fotográfico y en el diseño frontal del dispositivo, incluyendo ajustes en la Dynamic Island y nuevas funciones impulsadas por IA para Siri.

La compañía de Cupertino no ha emitido comentarios sobre las filtraciones, algo habitual previo a cada lanzamiento importante. Sin embargo, históricamente muchas de las imágenes filtradas meses antes terminan acercándose bastante al diseño final.

Las filtraciones aumentan la expectativa entre fans de Apple

Cada nueva generación de iPhone suele generar una ola de rumores y adelantos no oficiales, pero en el caso del iPhone 18 Pro la conversación se ha centrado especialmente en el diseño y los colores.

En redes sociales, algunos usuarios consideran que Apple finalmente estaría recuperando acabados más elegantes y diferenciados para la línea Pro, mientras otros esperaban opciones más atrevidas o colores completamente nuevos.

Por ahora, todo permanece como información no oficial, aunque las filtraciones continúan alimentando la expectativa rumbo al próximo gran evento de Apple.

Si los rumores resultan ciertos, el iPhone 18 Pro podría convertirse en uno de los modelos más llamativos de los últimos años gracias a su nuevo acabado burdeos y a las mejoras tecnológicas que la empresa prepara para 2026.

CA