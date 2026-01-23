Hoy viernes 23 de enero de 2026, los aficionados del cielo nocturno tienen una cita imperdible. Poco después del atardecer se producirá un fenómeno visual conocido popularmente como la "Luna sonriente", una curiosa formación donde el satélite natural de la Tierra y dos planetas parece que dibujarán un rostro en el firmamento.

¿Qué es el fenómeno de la "Luna sonriente"?

Este evento llamado "rostro celestial" o "Luna sonriente" ocurre cuando se da una triple conjunción astronómica. En el de esta noche, la Luna se encontrará en su fase creciente (con apenas un 22% de iluminación, según datos de la NASA), lo que le da la forma de una "boca" curva. Por encima de ella, se posicionarán los planetas Saturno y Neptuno, actuando como los "ojos" de esta carita feliz.

Cómo y cuándo ver la "Luna sonriente"

Para disfrutar de este espectáculo en el cielo, sigue estas recomendaciones:

Hora: El mejor momento para apreciarlo es justo después del atardecer, entre 60 y 90 minutos tras la puesta del Sol.

El mejor momento para apreciarlo es justo después del atardecer, entre 60 y 90 minutos tras la puesta del Sol. Dirección: Mira hacia el Suroeste, a una altura media sobre el horizonte.

Mira hacia el Suroeste, a una altura media sobre el horizonte. Ubicación: La formación ocurre en la constelación de Piscis.

¿La "Luna sonriente" será visible a simple vista?

Los observadores del cielo deben saber que mientras la Luna y Saturno son visibles sin necesidad de aparatos especiales, Neptuno es un planeta muy tenue para el ojo humano, ya que está a unos 4 mil 500 millones de kilómetros de la Tierra; para ver a este tercer participante se necesitarán binoculares, lentes especiales o un telescopio simple.

También recuerda que aplicaciones como Stellarium o SkySafari proporcionan mapas interactivos en tiempo real, permitiéndote visualizar con precisión la ubicación de los cuerpos celestes visibles desde tu posición. Para quienes prefieren un enfoque más tradicional, los mapas estelares en formato impreso siguen siendo una opción práctica y accesible para la observación del cielo.

Otros eventos astronómicos que ocurrirán en 2026

En caso de que se te pase y no puedas ver la "Luna Sonriente", entérate que 2026 será un año lleno de eventos celestiales, algunos de los cuales son:

28 de febrero: Gran alineación planetaria de siete astros

Gran alineación planetaria de siete astros 12 de agosto: Eclipse solar total (visible en partes de Europa y el Ártico) y pico de las perseidas.

