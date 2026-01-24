¿Cuál es el mejor celular OPPO para tomar fotos en 2026?

OPPO se ha consolidado en los últimos años como una de las marcas más fuertes en el terreno de la fotografía móvil. Con una apuesta constante por la innovación y alianzas estratégicas con firmas especializadas en imagen, la compañía china ha logrado posicionarse como un referente dentro de la gama alta.

De cara a 2026, todo apunta a que el OPPO Find X9 Pro será el modelo que lidere esta categoría y se convierta en uno de los smartphones más completos para capturar fotografías de nivel profesional.

Te puede interesar: Esto cuesta el Nokia 1100 en la actualidad

Siguiendo la línea premium de la serie Find, este dispositivo destaca no solo por su diseño y potencia, sino principalmente por su apartado fotográfico, pensado para usuarios que buscan resultados de alta calidad sin necesidad de equipos especializados.

¿Qué hace especial al OPPO Find X9 Pro en fotografía?

Uno de los principales atractivos del OPPO Find X9 Pro es su sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Hasselblad, firma reconocida por su experiencia en fotografía profesional. El equipo integra una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor de gran tamaño, acompañada de un teleobjetivo periscópico con zoom óptico avanzado y un ultra gran angular optimizado para capturas nocturnas y escenas con poca luz.

Además, OPPO ha perfeccionado su procesamiento de imagen con inteligencia artificial, lo que permite obtener colores más naturales , mejor rango dinámico y fotografías más nítidas incluso en condiciones complicadas. Los modos retrato y nocturno son algunos de los más destacados, al ofrecer resultados consistentes tanto de día como de noche.

¿Qué más ofrece el OPPO Find X9 Pro?

Más allá de la cámara, el OPPO Find X9 Pro se perfila como un equipo de alto rendimiento. Incorpora una pantalla AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas, con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, ideal para consumo multimedia y edición de fotos.

En el apartado técnico, el dispositivo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 4, acompañado de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, lo que garantiza fluidez incluso en tareas exigentes. A esto se suma una batería cercana a los 5,000 mAh, con carga rápida de 100W, capaz de recuperar gran parte de la energía en pocos minutos.

¿Cuánto cuesta el OPPO Find X9 Pro en México?

En cuanto al precio, el OPPO Find X9 Pro se comercializa en México con un costo aproximado que va de los 26 mil a los 30 mil pesos , dependiendo de la configuración de memoria y almacenamiento. Este rango lo coloca directamente en competencia con otros smartphones premium del mercado, como los modelos insignia de Samsung y Apple.

También puedes leer: Samsung Galaxy S25 Ultra cae precio y se convierte una de las ofertas del 2026

Por sus capacidades fotográficas, potencia y diseño, el OPPO Find X9 Pro se perfila como uno de los mejores celulares para tomar fotos en 2026. Si bien se trata de un equipo de gama alta, su propuesta apunta a usuarios que buscan calidad profesional en un dispositivo móvil, especialmente en el apartado de imagen.

Con estas características, OPPO reafirma su apuesta por la fotografía móvil y se posiciona como una de las marcas a seguir de cerca en los próximos lanzamientos del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP