Desde su lanzamiento en el año 2003 el Nokia 1100 se convirtió en todo un ícono de la telefonía móvil. Con un precio cercano a los 100 dólares, este celular llegó a millones de personas de todo el globo terráqueo gracias a su bajo costo, gran resistencia y batería de larga duración.

¿Cuánto cuesta, actualmente, el Nokia 1100?

A pesar de su esplendor, hoy en día, encontrar un Nokia 1100 nuevo es prácticamente imposible. En sitios de compraventa como eBay, algunas unidades usadas aún se ofrecen a partir de los 70 dólares, principalmente para coleccionistas o personas nostálgicas.

Entre las particularidades del Nokia 1100 destacaba la batería de larga autonomía, la linterna LED integrada, su carcasa sólida con diseño antideslizante y un teclado de silicona fácil de usar, ideal para el uso diario. Además de incluir funciones básicas como alarma, calculadora, recordatorios y juegos clásicos. Uno de los más populares fue Snake, conocido por muchos como “la viborita”, que se convirtió en parte de la cultura digital de toda una generación.

Nokia 1100; el teléfono más vendido de la historia

El Nokia 1100 ostenta el récord como el celular más vendido de todos los tiempos. De acuerdo con datos recopilados por Visual Capitalist, con información de Yahoo Finance y Omdia, ningún otro modelo ha logrado superar su volumen de ventas a nivel mundial.

En segundo lugar, se encuentra el Nokia 1110, con aproximadamente 248 millones de unidades vendidas, seguido por el iPhone 6 y 6 Plus, que alcanzaron 222 millones. A pesar del avance tecnológico de los smartphones, ninguno ha logrado desplazar al legendario Nokia 1100.

Aunque muchos creen que Nokia desapareció, la realidad es que la marca sigue activa, aunque ya no como líder del mercado. Tras dominar la industria en los años 2000, la compañía perdió terreno con la llegada de los smartphones y el auge de iOS y Android.

Actualmente, Nokia opera bajo la gestión de HMD Global, una empresa finlandesa que fabrica teléfonos inteligentes y equipos básicos utilizando la histórica marca. Si bien estos dispositivos mantienen el nombre Nokia, ya no tienen el protagonismo que alguna vez alcanzó el inolvidable Nokia 1100.

