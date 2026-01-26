¿Cuál es el mejor celular Motorola para juegos en 2026?

Si estás pensando en un celular Motorola que rinda al máximo en juegos en 2026, es importante considerar varios factores: potencia del procesador, memoria RAM, frecuencia y calidad de pantalla, duración de batería y, por supuesto, el balance general entre rendimiento y precio.

Aunque Motorola no desarrolla teléfonos especializados exclusivamente para gaming como otras marcas, en su línea 2026 hay modelos que ofrecen potencia suficiente incluso para juegos exigentes, además de una experiencia fluida en multitarea, multimedia y conectividad. Según ChatGPT, estos son los modelos que mejor se desempeñan y sus especialidades.

Motorola Edge 70: Mejor equilibrio general para juegos

Este modelo de la serie Motorola Edge se posiciona como una excelente opción para jugadores que quieren potencia y equilibrio, destaca para gaming por su pantalla grande de alta calidad y tasa de refresco, ideal para juegos con gráficos fluidos.

isfruta de música, llamadas y maratones de series con una batería de silicio y carbono de 4800 mAh²² que es potente y sorprendentemente ligera. MOTOROLA

Procesador de gama alta que garantiza rendimiento sólido en juegos exigentes, una gran batería y buena gestión térmica, dos pilares para sesiones de juego prolongadas. Es ideal para quienes que no buscan un equipo exclusivamente gaming, sino un equipo versátil para juegos, redes sociales, multimedia y productividad.

El motorola edge 70 demuestra que un diseño fino no implica menos prestaciones, el Snapdragon 7 Gen 4, cuenta con capacidades avanzadas de IA, hasta 12 GB de RAM, con RAM Boost y hasta 512 GB de almacenamiento, disfrutarás de velocidades más rápidas, gráficos más fluidos y todo el espacio que necesitas para tus contenidos y creaciones.

Motorola Edge 50 Ultra: El mejor Motorola para juegos y potencia bruta

Aunque no figura en la lista de productos populares, el Motorola Edge 50 Ultra es ampliamente reconocido como uno de los mejores teléfonos Motorola del momento, con especificaciones que lo hacen excepcional para juegos por su enorme RAM de hasta 16 GB y chip de alto rendimiento.

"Es un dispositivo de primer nivel. Está diseñado para adaptarse a ti". LIVERPOOL

Sus puntos fuertes están en su gran cantidad de memoria y almacenamiento, un Display de alta frecuencia para animaciones más suaves, una batería y diseño pensados para rendimiento constante, es ideal para jugadores hardcore que buscan ejecutar títulos exigentes con ajustes altos y sin comprometer la experiencia.

Además, disfruta de la precisión del sonido multidimensional Dolby Atmos y toda la potencia que te ofrece la plataforma móvil Snapdragon 8s Gen 3.

Edge 60 Pro: Potente rendimiento y pantalla de calidad

El Motorola Edge 60 Pro combina características de gama media-alta que lo colocan como una opción sólida si quieres jugar sin gastar tanto como en un flagship absoluto. Tiene: Chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme, capaz de mover juegos sin problema, una pantalla P-OLED grande con 120 Hz de refresco que mejora la fluidez visual. Buena cámara, aunque el enfoque aquí es el rendimiento general.



Diseñado para soportar caídas condiciones exremas agua y polvo con el más alto nivel de protección. MOTOROLA

La función Dynamic Bookeh mejora la profundidad de las fotos para un acabado profesional, la carga rápida TurboPower de 90W te mantiene con batería durante 2 días en solo minutos. Es ideal para quienes buscan valor por dinero, con una experiencia de juego fluida sin pagar el precio de un flagship.

Motorola X70 Air 5G: La opción con procesador Snapdragon para juegos y multitarea

Este modelo con Snapdragon 7 Gen 4 destaca por su rendimiento energético y capacidad para sostener juegos populares sin romper la banca. Es un dispositivo bien equilibrado para juegos de media a alta exigencia, streaming y productividad, buena experiencia visual y audio para contenido multimedia.

El Motorola X70 Air 5G es compatible con bandas globales centrales 5G/4G y WiFi 6. EBAY

Es ideal para quienes quieren un teléfono sólido para juegos populares y competitivos, además de uso diario con excelente autonomía . Es un dispositivo ultradelgado que cuenta con un cuerpo ultraligero de 159 gramos, pantalla adaptativa OLED 120Hz de 6,7 pulgadas, batería de 4800 mAh y sistema de cámara triple de 50 MP + 50 MP + 50 MP.

¿Qué considerar antes de elegir?

Para gaming en 2026, estos elementos son cruciales:

Chip potente : un Snapdragon o Dimensity de gama alta impacta directamente en la fluidez y la capacidad de correr títulos exigentes.



: un Snapdragon o Dimensity de gama alta impacta directamente en la fluidez y la capacidad de correr títulos exigentes. Alta tasa de refresco :120 Hz o más, mejora la percepción de movimiento y la respuesta visual.



:120 Hz o más, mejora la percepción de movimiento y la respuesta visual. Buena gestión térmica y batería grande : evita caídas de rendimiento en sesiones largas.



: evita caídas de rendimiento en sesiones largas. RAM suficiente y almacenamiento amplio: más RAM y espacio significan menos lag y más juegos instalados.

En resumen, si lo que buscas es jugar con todos los gráficos posibles y sin compromisos, los modelos de la gama Edge de Motorola —especialmente el Edge 50 Ultra y el Edge 60 Pro— son las mejores apuestas de la marca en 2026. Si tu prioridad es equilibrio entre precio y rendimiento general para gaming moderado, opciones con procesadores Snapdragon/Dimensity de gama media-alta también cumplen bien.

TG