La fotografía y el vídeo se han convertido en uno de los principales campos donde los fabricantes de teléfonos móviles buscan diferenciarse. En los modelos más avanzados, este apartado concentra gran parte de la innovación tecnológica, aunque no siempre las cifras técnicas se reflejan de forma fiel en el resultado final. En algunos casos, las expectativas no se cumplen; en otros, el desempeño supera lo esperado.

Más allá de analizar cuáles son los móviles más potentes o los que ofrecen una mejor relación entre precio y prestaciones, el rendimiento de la cámara es un factor clave para muchas personas. Por ello, en nuestros análisis se presta especial atención a este aspecto, donde tanto terminales de gama alta como algunos modelos más accesibles han logrado calificaciones sobresalientes.

Tras evaluar numerosos dispositivos, estos son los smartphones que destacan actualmente por su calidad fotográfica según nuestros análisis.

Selección de móviles con mejor cámara

Honor Magic8 Pro, con un sistema de cámaras llamativo.

Vivo X300 Pro, uno de los modelos más completos en versatilidad fotográfica.

Huawei Pura 80 Ultra, con múltiples opciones para distintos escenarios.

OPPO Find X9 Pro, enfocado en la flexibilidad y el rendimiento de sus cámaras.

Honor Magic V5, con un teleobjetivo especialmente atractivo.

Google Pixel 10 Pro, pensado para el uso cotidiano.

Xiaomi 15 Ultra, con un apartado fotográfico muy destacado.

Samsung Galaxy S25 Ultra, con un conjunto de cámaras equilibrado y consistente.

Análisis de los móviles con mejores cámaras

OPPO Find X9 Pro

El dispositivo mejor valorado de esta lista es el OPPO Find X9 Pro. Su sensor principal destaca por lograr desenfoques naturales y agradables. En espacios interiores ofrece resultados muy sólidos y, en escenas nocturnas, el tratamiento de las altas luces se sitúa entre los más cuidados del mercado.

Samsung Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra mantiene, en líneas generales, el mismo conjunto de cámaras que su antecesor, salvo el ultra gran angular. Aun así, proporciona una experiencia fotográfica muy completa. En esta generación se ha actualizado la aplicación de la cámara, que ahora resulta más ágil y presenta un diseño renovado.

Honor Magic8 Pro

El Honor Magic8 Pro ofrece imágenes atractivas con su sensor principal, con un procesado menos excesivo que en otros modelos. El gran angular cumple correctamente, mientras que el teleobjetivo, con una distancia focal de 3,7 aumentos, es uno de sus puntos más destacados. En el apartado de vídeo, sin embargo, los resultados son más discretos.

Vivo X300 Pro

Aunque el Vivo X300 Pro conserva el mismo sistema de cámaras que la generación anterior, sigue siendo una opción adecuada para quienes priorizan la fotografía. Su sensor principal sobresale por un rango dinámico muy amplio, y tanto el ultra gran angular como el teleobjetivo ofrecen un rendimiento versátil. Con el kit fotográfico, este apartado mejora notablemente.

Honor Magic V5

El único plegable incluido en esta selección es el Honor Magic V5, que incorpora un módulo de cámaras de gran tamaño. Su procesado presenta matices distintos, pero los resultados finales son llamativos. El dispositivo resalta los detalles clave de las imágenes y su teleobjetivo se sitúa entre los más interesantes de este segmento.

Google Pixel 10 Pro

El Google Pixel 10 Pro mantiene una configuración similar a la de su generación previa, con mejoras centradas en el procesado. El software tiene un papel fundamental en este modelo, logrando buenos resultados incluso en situaciones complejas, incluidas las tomas nocturnas. El zoom 5x destaca por generar desenfoques de fondo naturales.

Xiaomi 15 Ultra

El Xiaomi 15 Ultra continúa la evolución de la gama alta de la marca. Es una opción destacada en calidad fotográfica, especialmente al utilizar el kit fotográfico. Sin él, incorpora un sensor principal de 50 MP, dos teleobjetivos de 50 MP (3x y 4,3x) y un gran angular de 50 MP. La aplicación de cámara es una de las más completas disponibles y la colaboración con Leica suma valor a este apartado.

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei ha sido históricamente reconocida por su rendimiento en fotografía, y el Huawei Pura 80 Ultra mantiene esa línea. Incluye un sistema de doble teleobjetivo intercambiable y un sensor principal de gran tamaño, uno de los más grandes del sector. Su zoom ofrece una amplia versatilidad y el desempeño nocturno es especialmente sólido.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB