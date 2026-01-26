Filtran cuándo será el primer Nintendo Direct de 2026

Tras el Direct centrado en la película de Super Mario emitido el 25 de enero y el ya anunciado para Tomodachi Life el 29, todo apunta a que la compañía celebrará su primer Nintendo Direct general de 2026 en la primera semana de febrero.

Según ha señalado el podcast Nate the Hate, la fecha más probable sería el jueves 5 de febrero , aunque no se descarta que pueda adelantarse al día 4 debido a ajustes por diferencias horarias, algo habitual en este tipo de retransmisiones.

Febrero suele ser un mes clave en el calendario de Nintendo, con presentaciones recurrentes y eventos fijos como el Pokémon Day a finales de mes. No obstante, todavía existe incertidumbre sobre el formato del Direct, ya que podría tratarse tanto de una presentación general como de un Partner Showcase.

En el ámbito third party, habría numerosos anuncios pendientes para Switch 2 , con nombres que suenan con fuerza como DOOM: The Dark Ages, Metaphor: Re Fantazio, Call of Duty o incluso Red Dead Redemption II. Al mismo tiempo, 2026 se perfila como un año importante para Nintendo, con expectativas puestas en un nuevo Mario 3D, posibles novedades de Zelda por su 40 aniversario y el regreso de franquicias clásicas largamente ausentes.

Por ahora, solo queda esperar a que Nintendo haga oficial la fecha y el contenido de su próximo Direct.

SV