¿Cómo revisar mensajes de WhatsApp sin que aparezcan en visto?

Muchos usuarios de la aplicación WhatsApp se han enfrentado a esta penosa situación: el deseo de poder leer el contenido de un mensaje, pero sin que la persona que lo mandó sea notificada de dicha lectura.

Actualmente, esta aplicación forma parte del día a día de las personas, ya que puede utilizarse desde un celular, computadora o incluso tablet. En este contexto, con el pasar de los años se han implementado funciones para evitar problemas como el expuesto.

¿Es posible leer un mensaje sin que aparezca? La respuesta es sí y aquí te decimos cómo.

¿Cómo desactivar el “visto” de WhatsApp?

La manera más sencilla de leer los mensajes en WhatsApp sin que aparezca el "visto" es deshabilitando las confirmaciones de lectura. De esta manera, solo se podrán ver dos palomitas grises, que indican que el mensaje ha sido enviado y recibido correctamente.

No es necesario que los usuarios de un chat individual desactiven la función; basta con que uno lo haga para que deje de aparecer el "visto".

Aunque, de acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, esta acción no inhabilitará el visto en los chats grupales ni las confirmaciones de reproducción de los mensajes de voz. En ambos casos, no es posible desactivarlas.

Si quieres deshacerte del "doble check azul", realiza lo siguiente:

Entra a WhatsApp. Ve a "Ajustes". Selecciona "Privacidad". Desactiva "Confirmaciones de lectura".

¡Listo! Así desactivarás las "palomitas azules" de tus conversaciones.

Es importante mencionar que, al quitar esta función, tampoco podrás ver si las demás personas ya leyeron tus mensajes ni quién observó tus estados, sin importar si usas la app en el celular o en la computadora.

Otros métodos para leer mensajes de WhatsApp sin que se den cuenta

Si no quieres desactivar las confirmaciones de lectura, existen otros métodos para leer los mensajes en WhatsApp sin necesidad de abrir la conversación. Aquí te dejamos algunas alterativas que te pueden interesar.

Para leer los mensajes que te llegan en WhatsApp, solo debes desplegar el centro de notificaciones, deslizando hacia abajo la pantalla de tu celular; si el mensaje es muy largo, es posible que no puedas verlo completamente; sin embargo, en algunos casos puedes presionarlo y este se expandirá para mayor visualización.

Para utilizar esta función, debes dejar presionado el centro de tu celular; posteriormente, deberás seleccionar la opción widget y escoger WhatsApp. Si lo haces correctamente, se desplegará una ventana que puedes colocar en cualquier parte del dispositivo, como si fuera una aplicación; de esta forma podrás leer los mensajes que te llegan sin que te aparezca el famoso visto.

¡Ojo! Esta función se encuentra exclusivamente en dispositivos que cuentan con el sistema operativo Android, por lo que no será posible ver tus mensajes de esta forma si eres usuario de iPhone.

Desactivar el visto en WhatsApp es una opción que muchas personas prefieren por cuestiones de privacidad; sin embargo, suele ser problemático para aquellos que gustan de una comunicación más abierta y continua.

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MB