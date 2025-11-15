¿Cómo rastrear tu celular de manera rápida y sencilla en caso de extravío?

Perder un celular siempre genera nervios, pues ahí guardamos fotos, mensajes, contactos y buena parte de nuestra vida diaria. Por suerte, tanto Android como iPhone cuentan con herramientas que permiten rastrear el dispositivo y ayudarte a recuperarlo sin complicaciones.

En el caso de los iPhone, la opción más confiable es la app Encontrar. Desde ahí puedes ver dónde quedó tu teléfono, hacerlo sonar si crees que está cerca , bloquearlo para proteger tu información o, en última instancia, borrar todo de manera remota.

Si usas Android, Google ofrece Encontrar mi dispositivo, una herramienta muy similar que te muestra la ubicación actual del celular y te permite controlarlo a distancia para mantener tu información segura.

Antes de usar cualquiera de estas funciones, es importante recordar que rastrear un teléfono ajeno solo debe hacerse con la autorización de la persona dueña del equipo. Cuidar la privacidad también es parte de hacerlo bien.

Rastrear la ubicación desde WhatsApp

WhatsApp tiene una función que, además de práctica, es fácil de usar: Ubicación en tiempo real. Solo debes abrir el chat, tocar el ícono de adjuntar y elegir “Ubicación”. Después, selecciona por cuánto tiempo quieres compartir tu posición.

Durante ese periodo, la otra persona podrá ver en el mapa por dónde vas. Y si en algún momento deseas dejar de compartir, puedes hacerlo con un toque.

Enviar tu ubicación por Instagram

Instagram también permite compartir la ubicación desde los mensajes directos . Basta con abrir la conversación, tocar el signo de más y elegir “Ubicación”. Puedes enviarla tal cual aparece o escribir la dirección exacta.

La app la comparte durante 59 minutos, aunque tú puedes detenerlo antes si lo necesitas.

¿Cuándo es buena idea rastrear un celular?

Localizar un teléfono puede ser muy útil en situaciones de seguridad, por ejemplo, cuando se trata de un menor, una persona mayor o alguien que podría estar pasando por un momento de riesgo. En esos casos, contar con la ubicación puede hacer una gran diferencia.

Fuera de escenarios de emergencia, siempre es mejor hablarlo y pedir permiso. Aunque estas herramientas ayudan a organizarnos —como cuando queremos saber si un familiar ya llegó a su destino— el consentimiento es esencial.

Rastrear un celular puede darte tranquilidad cuando algo no va bien, pero siempre debe hacerse con respeto, claridad y solo cuando la situación realmente lo justifique.

