¿Qué pasa si nunca borras las cookies de tu navegador?

Es probable que te hayas preguntado qué función cumplen las cookies que las páginas web colocan cuando las visitas.Estas son pequeños archivos de texto que almacenan información sobre los usuarios, con el objetivo de mejorar su experiencia de navegación. En general, no representan un peligro.No obstante, los expertos en tecnología recomiendan eliminarlas de forma periódica, tanto por motivos de seguridad cibernética como para optimizar el rendimiento de los navegadores.De acuerdo con el sitio de Kaspersky, las cookies son piezas inofensivas de información que personalizan la navegación en la red. Sin embargo, pueden ser vulnerables ante los ciberdelincuentes y virus cibernéticos. Por eso, se recomienda eliminarlas de manera periódica.Al no borrarlas, los ciberdelincuentes pueden descubrir los datos personales los usuarios de Internet, así como el contenido que consultan, las compras que realizan y hasta información bancaria que introducen.Otra razón por la que deben borrarlas es que evitan la saturación del espacio en sus navegadores y cuentas vinculadas. De lo contrario, las consultas pueden volverse lentas y el rendimiento se vuelve deficiente.Los especialistas de Kaspersky aconsejan eliminar, al menos, una vez al mes las cookies de Internet. Pero antes de que realices esta tarea, toma en cuenta lo siguiente:Finalmente, estos son los pasos que debes seguir para eliminarlas de manera definitiva:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP