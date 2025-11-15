Estas son las industrias que más contaminan a los países en desarrollo

Para alcanzar el objetivo global de emisiones netas cero a mediados de siglo, los sectores del acero y del cemento —entre los mayores responsables de contaminación atmosférica—requerirán inversiones mínimas de medio billón de dólares en la próxima década destinadas a tecnologías de descarbonización. Aquí te contamos todos los detalles.

Esta proyección proviene de un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Ambas instituciones advierten que cerca del 75% de ese capital deberá dirigirse a mercados emergentes y países en desarrollo, donde la demanda de acero y cemento es más alta y continúa creciendo aceleradamente.

El acero y el cemento causan una contaminación sin precedentes

Los autores del estudio señalan que la magnitud de la contaminación generada por estos sectores exige movilizar recursos tanto públicos como privados, combinando inversión doméstica con financiamiento internacional. Subrayan, además, que esta necesidad financiera revela la urgencia de fortalecer la cooperación entre economías avanzadas y países en desarrollo.

Entre las recomendaciones, la OCDE y la AIE instan a integrar la descarbonización industrial en los programas de asistencia técnica y financiera, respaldados por fondos multilaterales específicamente orientados a reducir emisiones.

El informe estima que, para comienzos de la década de 2030, será imprescindible asegurar al menos 2 mil millones de dólares anuales en financiamiento público internacional para impulsar tecnologías de “emisiones casi nulas” en proyectos de acero y cemento en economías emergentes.

Las organizaciones recuerdan que tales industrias son las responsables del 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas que impulsa el calentamiento del planeta. Destacan también que los países emergentes y en desarrollo concentran el 75% de la producción mundial de acero y más del 85% de la producción de cemento, lo que refuerza la necesidad de una transformación acelerada hacia procesos industriales menos contaminantes.

AO

