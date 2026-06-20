Si ves este tipo de nubes en el cielo, prepárate para la lluvia

Para saber cuáles son las nubes de lluvia y anticipar una tormenta, basta con mirar al cielo y buscar formaciones oscuras. Según los expertos, existen categorías específicas que anuncian desde lloviznas hasta granizo.

Las nubes de lluvia se dividen principalmente en dos tipos: los nimboestratos y los cumulonimbos. Los nimboestratos son capas grises y densas que ocultan el sol, indicando lluvias continuas y ligeras. Por otro lado, los cumulonimbos son nubes gigantes de desarrollo vertical que alertan sobre tormentas severas, acompañadas de granizo, relámpagos y vientos fuertes; si ves una, es momento de resguardarte.

¿Cuáles son las nubes que anuncian lluvia?

Hay de todos los tamaños, formas, colores, y cada una anuncia un fenómeno físico diferente: las nubes son esas gotas de agua, nieve, hielo o gas, que flotan en el cielo, y que sorprenden a los amantes del medio ambiente y la fotografía, pero que tienen la atención de los meteorólogos por todo lo que pueden anunciar sobre el clima.

De acuerdo con el Atlas Internacional de las Nubes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las nubes se clasifican en tres niveles y a su vez en 10 grandes categorías. En la primera agrupación se dividen por la altura, en altas, medias y bajas. En la segunda, son cirros, cirrostratos y cirrocúmulos; altocúmulos, altoestratos y nimboestratos; y finalmente, en cúmulos, estratos, cumulonimbos y estratocúmulos. Las dos últimas son las nubes que pueden anunciar lluvia y hasta nieve.

Nimboestratos: las nubes de lluvia continua

Las nubes del tipo nimboestrato siempre indican lluvia, aunque estas no son tan intensas, pero sí continuas. El Atlas Internacional de las Nubes señala que son capas grises, oscuras, y ocultan el sol, y que en sus zonas más delgadas pueden permitir el paso de algunos rayos de luz.

Cumulonimbos: alerta de tormentas y granizo

Por otro lado, están los cumulonimbos o cumulonimbus, nubes densas de gran tamaño, de desarrollo vertical, que son las que producen chubascos; pueden estar acompañadas de granizo, relámpagos y turbonadas. Son más comunes en regiones cálidas, y se forman a aproximadamente 2 kilómetros de altura y pueden alcanzar los 11 a 15 km de altitud, mientras que se pueden extender hasta por 10 km de manera horizontal.

Los cumulonimbos o cumulonimbus son nubes densas de gran tamaño, qque son las que producen chubascos. ESPECIAL / Foto de Raychel Sanner en Unsplash

Tipos de nubes cumulonimbos y su peligro

Por su forma, las cumulonimbus también se pueden agrupar en:

Calvus: Con la parte superior hinchada

Capillatus: En forma de cirro, con bordes fibrosos

Flammagenitus: Que se forman de la condensación de incendios forestales y erupciones vulcánicas

Arcus: Asociadas con la salida de la nube en forma de tormenta

Pannus: Se forman en las lluvias

Velum: Se forma a la mitad de un cumulonimbo

Mammatus: Con apariencia de burbuja en la parte inferior de un cumulonimbo

Tuba: Puede convertirse en un embudo o tornado, y son nubes considerablemente bajas

Con apariencia de burbuja en la parte inferior de un cumulonimbo, así son las nubes mammatus. ESPECIAL / Foto de Karen Ridings en Unsplash

Para que se formen las nubes cumulonimbo se necesita que haya mucha humedad en el ambiente, una masa inestable de aire caliente, y fuerza para que la humedad suba al cielo. En su etapa intermedia de formación es donde este tipo de nube alcanza su etapa de madurez, formar una supercélula, y hacia el final llega su proceso de disipación, que es cuando comienza una tormenta.

¿Cómo protegerse durante una tormenta severa?

Si observas alguna de estas nubes en el cielo, lo más recomendable es buscar refugio de inmediato y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas. Estas formaciones suelen estar asociadas con fenómenos de clima severo que pueden desarrollarse rápidamente y poner en riesgo a las personas, especialmente a quienes realizan actividades al aire libre.

Los trabajadores del campo, agricultores, ganaderos, personal de construcción y cualquier persona que se encuentre en espacios abiertos deben extremar precauciones, ya que estas tormentas pueden generar granizadas, lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento, descargas eléctricas, cambios bruscos de temperatura e incluso inundaciones repentinas. Además, la caída de rayos representa uno de los mayores peligros durante este tipo de eventos.

Ante la proximidad de una tormenta severa, se recomienda evitar refugiarse bajo árboles aislados, alejarse de estructuras metálicas y cuerpos de agua, así como suspender actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren. Permanecer en un edificio sólido o dentro de un vehículo cerrado puede reducir considerablemente los riesgos asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos.

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