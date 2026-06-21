El sorprendente invento que puede leer las señales del cerebro y responder en tiempo real

Un grupo de investigadores de instituciones científicas en España desarrolló una innovadora interfaz de grafeno capaz de tratar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. A diferencia de las tecnologías actuales, este dispositivo no solo estimula las neuronas, sino que también puede descifrar señales nerviosas, interpretar la información que recibe y regular la actividad cerebral al mismo tiempo.

Los resultados de este avance fueron publicados en la revista Nature Communications. El estudio, realizado por especialistas del Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) y del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), presenta una tecnología que supera las limitaciones de las interfaces neuronales convencionales, las cuales únicamente registran la actividad cerebral. Además, el dispositivo ya fue probado con éxito en modelos de ratón, mostrando resultados prometedores para futuras aplicaciones médicas.

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El coautor principal del estudio e investigador del ICN2, Jose A. Garrido, explicó que "la mayoría de los implantes clínicos actuales son unidireccionales y se basan en electrodos que funcionan con parámetros fijos", lo que da lugar a terapias poco específicas frente a patologías como la epilepsia o el párkinson.

Para solucionar este límite, el nuevo dispositivo combina transistores de grafeno monocapa con microelectrodos nanoporosos, una integración técnica que elimina las interferencias eléctricas que sufrían los prototipos anteriores durante la estimulación.

Por su parte, el investigador del IMB-CNM y también autor principal, Anton Guimerà, destacó que esta combinación logra que la comunicación sea más precisa y permite que el implante sea "capaz de escuchar y hablar " al cerebro a la vez sin alterar los registros.

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Buscan desarrollar futuras terapias contra patologías o daños cerebrales

Este avance sienta las bases para desarrollar futuras terapias contra patologías o daños cerebrales capaces de adaptarse en tiempo real a cada paciente.

La fabricación de los dispositivos se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Blanca de Micro y Nanofabricación de Barcelona, mientras que la validación 'in vivo' con los modelos animales se realizó en laboratorios de la University College London.

La investigación cuenta también con la colaboración de la Universidad de Mánchester y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-BBN).

La transferencia de esta tecnología hacia aplicaciones biomédicas corre a cargo de INBRAIN Neuroelectronics, una 'spin-off' creada por los propios institutos que ha completado el primer ensayo clínico en humanos para evaluar la seguridad de estos implantes.

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NA