ChatGPT mostrará publicidad a usuarios gratuitos

El popular motor de inteligencia artificial ChatGPT, durante las próximas semanas comenzará con pruebas de anuncios para los usuarios no premium, según anunció este viernes la empresa OpenAI, quienes están detrás del desarrollo de la plataforma.

OpenAI busca generar una nueva fuente de ingresos, la empresa indicó que sus suscriptores de pago actuales no verán la publicidad ya que la prueba se realizará solo en las cuentas gratuitas pertenecientes a usuarios mayores de edad.

¿Se mantiene la privacidad?

Sin embargo, OpenAI lanzó hoy su plan económico Go en EU, una suscripción de 8 dólares al mes en la cual también habrá anuncios. La compañía liderada por Sam Altman aseguró en un comunicado que los anuncios "no influirán en las respuestas que proporciona ChatGPT" y que la publicidad siempre estará "separada y claramente identificada".

" Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca les vendemos sus datos ", aseguró la empresa. Un compromiso que Altman recalcó tras el anuncio en sus redes al escribir en X: "No aceptaremos dinero para influir en las respuestas que ChatGPT te dé, y mantendremos tus conversaciones privadas, sin compartirlas con los anunciantes".

Publicidad "útil" para el usuario

La publicidad en plataformas gratuitas es algo común en grandes empresas tecnológicas, como es el caso de varios productos de los gigantes Google y Meta.

El propio Altman resaltó que le gustan los anuncios de Instagram, propiedad de Meta, porque ha encontrado cosas que le interesan y que "de otra manera nunca habría descubierto". "Intentaremos que los anuncios sean cada vez más útiles para los usuarios", recalcó el director ejecutivo en su mensaje de X.

La introducción de anuncios en ChatGPT podría ayudar a OpenAI a cumplir con sus ambiciosos compromisos de inversión. Altman dijo el pasado noviembre que su empresa estaba en camino de generar 20 mil millones de dólares en ingresos anualizados en 2025.

