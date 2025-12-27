Llamadas spam: ¿Por qué son peligrosas y qué hacer si respondes por error?

Las llamadas spam se han consolidado como uno de los métodos de fraude más frecuentes a nivel mundial. Aunque muchas veces parecen inofensivas, en realidad suelen utilizarse como un gancho para obtener información personal y bancaria de las personas.

Ante esta situación, las autoridades han llamado a la población a ignorar este tipo de comunicaciones. Sin embargo, los descuidos ocurren y siempre existe la posibilidad de contestar una de estas llamadas por error.

Por ello, aquí te compartimos una serie de recomendaciones que te ayudarán a evitar estas comunicaciones molestas y a saber cómo actuar en caso de que las atiendas sin darte cuenta.

¿Por qué las llamadas spam son peligrosas?

Seguramente alguna vez has contestado una llamada de spam y, por fortuna, no corriste ningún riesgo; pero debes saber que aunque en su mayoría son inofensivas, suelen ser utilizadas por grupos delincuenciales para cometer estafas y extorsiones que vulneraran la seguridad y tranquilidad de los remitentes.

Este tipo de comunicación ha tenido una prevalencia preocupante, pues de acuerdo con Kaspersky, empresa de ciberseguridad, el 50% de la población latina (incluyendo la mexicana) fueron víctimas de llamadas spam durante el primer semestre de este año.

Y es que, en su mayoría, quienes caen en estas trampas sufren la extracción de sus datos personales y bancarios ; esto sucede porque los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de alguna corporación y fingen ayudar a los individuos a cambio de que revelen su información más confidencial.

Aunque, por otra parte, al responder las llamadas de spam, existe la posibilidad de que las extorsiones se hagan presentes y los estafadores presionen y amenacen a sus presas , exigiendo una cantidad elevada de dinero u otros bienes.

En este sentido, la empresa global de ciberseguridad, Keeper Security, afirma que responder por error una comunicación de esta tipología, le confirma a los criminales que tu número telefónico está activo; y por consiguiente, seguirán molestándote hasta obtener sus intereses.

A continuación te indicamos qué puedes hacer en caso de que, por accidente, aceptes una llamada de spam.

¿Qué hacer si respondes una llamada spam?

Si respondes una llamada de spam no debes entrar en pánico. Identificarlas suele ser sencillo, ya que la mayoría de celulares alertan al propietario cuando la llamada pertenece a esta clasificación.

Esto se debe a que los dispositivos están configurados para dar estos avisos. Si has respondido por error una comunicación de spam, lo primero que debes hacer es colgar y no emitir ningún sonido, pues muchas veces los estafadores utilizan la voz de sus presas para cometer con ella otras trampas.

En seguida, deberás bloquear el número que te contactó para no recibir más llamadas de él. Después, activarás el sensor de llamadas spam para que tu celular te indique si una comunicación es de este tipo. Para ello, haz lo siguiente:

En Android:

Abre la aplicación Teléfono y toca el ícono de los tres puntos.

Entra en Ajustes y da clic en "Identificador de llamadas y spam".

Activa "Ver ID de emisor y spam" para ver advertencias y no respondas cada que recibas una llamada de este tipo.

Finalmente, activa "Filtrar llamadas de spam" para que el teléfono las bloquee automáticamente, pero toma en cuenta que las comunicaciones que recibas aparecerán en tu historial.

En iPhone:

Ve a la app Configuración y busca "Teléfono".

Toca "Bloqueo e identificación de llamadas".

Finalmente, activa las apps de identificación de llamadas que hayas descargado como Truecaller.

De igual manera, es recomendable que registres tu número telefónico al Repep, que es un órgano de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el cual ayuda a combatir llamadas de spam.

Para inscribir tu número, debes contactarte al 9628 0000 si vives en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Y si resides en otro estado, comunícate al 01 800 962 8000. Asimismo, puedes realizar el registro en este enlace repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp

En caso de que por accidente caigas en una llamada spam, denuncia ante la Policía Cibernética al 088 o al 55 5242 5100 ext. 5086.

XP