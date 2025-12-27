Guía de eventos astronómicos en enero 2026; fechas y cómo observarlos

Enero llegará cargado de espectáculos astronómicos imperdibles para iniciar 2026 con la mejor energía. El primer mes del año ofrecerá un auténtico festín visual para los aficionados a la astronomía, con fenómenos que van desde la primera superluna, pasando por la lluvia de meteoros Cuadrántidas, hasta el tránsito de varios cometas.

Para no perderte ninguno de estos eventos, revisa las fechas clave de observación y anótalas en tu calendario, a fin de disfrutarlos en su máximo esplendor.

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la denominada Superluna del Lobo ocurrirá el 3 de enero de 2026, en la constelación de Géminis. En esta fase de luna llena, el satélite natural se apreciará aproximadamente 6 % más grande y 13 % más brillante, lo que garantizará una noche especialmente iluminada.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el nombre “Luna del Lobo” proviene de la tradición del hemisferio norte, donde era frecuente escuchar a los lobos aullar durante las frías noches de enero. En diversas comunidades, esta luna simboliza la protección y el sentido de comunidad.

Ese mismo 3 de enero de 2026, la lluvia de meteoros Cuadrántidas será visible en el hemisferio norte, con una tasa estimada de hasta 80 meteoros por hora. Aunque se esperaba que fuera una de las más impactantes del año, la presencia de la luna llena limitará su observación.

De los meteoros previstos, únicamente alrededor de 10 de los más brillantes podrán apreciarse, principalmente en dirección a la constelación de Boötes. La actividad de esta lluvia se extiende del 28 de diciembre al 12 de enero, consolidándose como una de las más intensas del calendario astronómico anual.

Durante enero también será posible observar dos cometas desde la Tierra. El cometa 24P/Schaumasse será visible el 8 de enero de 2026 en ambos hemisferios, mientras que el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) podrá apreciarse el 20 de enero de 2026 desde el hemisferio sur. Ambos alcanzarán su perihelio este mes, es decir, el punto de mayor cercanía al Sol y de mejor visibilidad.

Estos cometas podrán observarse con binoculares de gran aumento o telescopios, preferentemente en cielos oscuros y despejados, ya que su brillo será insuficiente para apreciarlos a simple vista.

