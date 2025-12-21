Así puedes evitar desperdiciar comida en Navidad según la UNAM

A medida que se acercan las celebraciones navideñas, las convivencias familiares y sociales se multiplican y colocan a la comida como uno de los ejes centrales de estas fechas. No obstante, especialistas advierten que este periodo también trae consigo un aumento significativo en el desperdicio de alimentos.

En ese contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó la atención sobre el volumen de desechos generados durante las fiestas decembrinas, al subrayar que este fenómeno adquiere mayor relevancia frente a los problemas de inseguridad alimentaria que persisten en distintas regiones del país. La institución destacó la necesidad de reflexionar sobre el consumo responsable y el impacto social que conlleva el desperdicio de comida en una temporada marcada por la abundancia.

De acuerdo con datos de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), el país ocupa el primer lugar en desperdicio de alimentos por persona en América Latina, con alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos.

De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 28% de la población mundial padeció inseguridad alimentaria en 2024. Por un lado, 2,300 millones de personas en el mundo no tienen acceso a alimentos y, por el contrario, alrededor de 1,300 millones de toneladas de alimentos se desperdician; dicha cantidad representa un tercio de los alimentos producidos para consumo.

Al reducir el desperdicio de alimentos durante esta época, se obtienen beneficios a la economía del hogar, el ahorro en consumo de agua, gas y luz, mientras ayudas al planeta.

No comprar alimentos que no necesita.

Si sobra comida en casa, reparte a tus invitados.

Realiza el tradicional recalentado con la comida sobrante de la cena navideña.

Planea tus comidas según el número de invitados.

Congela los alimentos que te sobren para mantenerlos en buen estado y disfrutarlos después.

