El nivel de alerta por la tormenta solar disminuye a "leve" y continuará hasta el lunes

A causa de una intensa actividad solar que emitía una fuerte ráfaga de partículas cargadas con dirección a nuestro planeta, el martes pasado la UNAM advertía sobre posibles problemas en las redes de telecomunicaciones y sistemas.

El evento no suponía un riesgo para la salud humana, pero tenía “la capacidad de alterar temporalmente el campo magnético y atmósfera de la Tierra”, reporta el Servicio de Clima Espacial mexicano.

Estas alteraciones pueden tener efectos en sistemas de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, internet, sistemas de posicionamiento y navegación; así como impactos menores en sistemas de distribución de energía eléctrica de potencia y operación de satélites.

Este viernes el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos redujo el nivel de alerta de la tormenta solar al nivel G1, el más bajo en la escala y aunque se avisó que este desaparecerá por completo mañana, se pronostica que alcance nuevamente el nivel "leve" entre el domingo y el lunes.

El organismo, que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió que la concentración de partículas solares podrían seguir produciendo hoy "fluctuaciones leves en la red eléctrica y tener un impacto menor en las operaciones de los satélites".

Además, indicó que existe la posibilidad de observar auroras boreales en latitudes altas de Estados Unidos, como en el norte de los estados de Michigan y Maine.

Los niveles de alerta del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA van desde el G1, el más leve, hasta el G5, considerado extremo.

La tormenta geomagnética azotó a la Tierra esta semana, pero su 'corazón' pasó por el planeta el pasado miércoles, lo que elevó el nivel de alerta hasta el 'G4' (severa).

Este tipo de tormentas ocurren cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.

Aunque pueden provocar problemas en la red eléctrica y en los sistemas de navegación GPS, raramente causan daños importantes sobre infraestructuras en la Tierra.

En Estados Unidos no se reportaron problemas graves, y meteorólogos difundieron en redes sociales varias imágenes de auroras boreales que supuestamente llegaron a ser observadas en el sur de Florida, el estado más meridional de Estados Unidos.

Con información de EFE

TG

