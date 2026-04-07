Tras marcar un hito histórico con el despegue de Artemis II, la misión espacial de la NASA que volará alrededor de la Luna y regresará a la Tierra continúa siendo el centro de atención, con importantes hallazgos desde el espacio, como las recientes imágenes de la cara oculta del satélite .

"Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular. Hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estás acostumbrado a ver", reveló la astronauta Christina Koch en una entrevista desde el espacio para la televisora NBC.

La misión, que se encuentra orbitando la Luna a bordo de la nave espacial Orion, es tripulada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Para los curiosos que han seguido de cerca el estado de la tripulación, actualmente hay gran expectativa por su regreso ; a continuación, te diremos la fecha exacta.

De acuerdo con la información proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la misión tiene una duración tentativa de diez días.

En ese sentido, la tripulación completará la misión con el amerizaje de la nave espacial, programado para el viernes . Aunque la hora exacta puede variar por diversos factores, está prevista entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde (hora del centro de México).

La cápsula Orión llegará al océano Pacífico, específicamente a la costa del sur de California. Cabe mencionar que, tras el amerizaje, la NASA, en conjunto con la Marina de Estados Unidos, tiene preparado un operativo para la recuperación de la nave y su tripulación.

SV