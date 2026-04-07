La foto de Artemis que compartió la Casa Blanca y 'pocos han visto'

Una imagen capturada durante la misión Artemis II se ha convertido en uno de los registros visuales más singulares de la exploración espacial reciente. La Casa Blanca compartió en redes sociales una fotografía tomada por la tripulación de la cápsula Orión, que muestra un eclipse observado desde la cara oculta de la Luna, un fenómeno que muy pocas personas han tenido la oportunidad de presenciar.

La imagen fue obtenida cuando la nave, bautizada como Integrity, se posicionó en el punto exacto para coincidir con la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna . Esta ubicación permitió a los astronautas estudiar la actividad solar durante aproximadamente 53 minutos, un periodo en el que se logró observar la corona solar —la capa más externa de la atmósfera del Sol— desde una perspectiva distinta a la que puede apreciarse desde nuestro planeta.

Observación astronómica desde la cara oculta de la Luna

El sobrevuelo por la cara oculta del satélite natural generó condiciones únicas para la observación del espacio profundo. Desde ese punto, el tamaño aparente de la Luna resultó mayor que el del Sol, lo que provocó que la tripulación solo pudiera apreciar una parte de la corona solar durante el eclipse.

La observación resulta clave para comprender mejor la interacción entre la radiación solar y el entorno espacial. X/@The White House

La ausencia de luz solar directa también permitió a los astronautas identificar con mayor claridad algunos planetas del sistema solar, entre ellos Venus, Marte, Saturno y Mercurio. Además, el equipo pudo observar el fenómeno conocido como luz cenicienta, un tenue resplandor generado por el reflejo de la luz terrestre sobre la superficie lunar.

Este tipo de observaciones resulta clave para comprender mejor la interacción entre la radiación solar y el entorno espacial, información que puede contribuir al desarrollo de sistemas de protección para futuras misiones tripuladas de larga duración.

Un registro clave para la investigación espacial

El fenómeno concluyó con la reaparición del Sol sobre el horizonte lunar, marcando un amanecer poco común para la tripulación que ya inició su trayecto de regreso a la Tierra. El éxito de esta observación dependió de la precisión del cronograma de lanzamiento, ya que cualquier variación en la ventana de despegue habría impedido coincidir con la alineación necesaria para presenciar el eclipse.

Las imágenes obtenidas durante Artemis II representan un recurso científico relevante para el estudio del clima espacial y la seguridad de los astronautas, especialmente en misiones que contemplan viajes más largos, como las futuras expediciones a Marte.

El registro compartido por la Casa Blanca se ha convertido en un símbolo del avance tecnológico en la exploración del espacio profundo, así como del potencial de cooperación internacional para ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema solar y sus fenómenos más complejos.

TG