El pasado 1 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó al espacio la misión Artemis II con destino a orbitar la Luna. En lo que va del viaje espacial, los tripulantes de la nave Orion han hecho llegar a la Tierra impresionantes imágenes de nuestro planeta y del espacio .

Todas las fotografías que te compartiremos fueron publicadas por la NASA y seguirán llegando más. No te pierdas ni un solo detalle de esta misión histórica para el conocimiento de la humanidad .

La Tierra y el espacio vistos desde la Orion, nave de la misión Artemis II. ESPECIAL / NASA

La Tierra y el espacio vistos desde la Orion, nave de la misión Artemis II. ESPECIAL / NASA

La Tierra y el espacio vistos desde la Orion, nave de la misión Artemis II. ESPECIAL / NASA

La Tierra y el espacio vistos desde la Orion, nave de la misión Artemis II. ESPECIAL / NASA

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

La misión de la NASA, que ya se encuentra fuera de la órbita terrestre en camino hacia la Luna, tiene como objetivo orbitar el satélite natural de la Tierra y documentar su cara oculta.

Los astronautas tienen programado llegar a la órbita lunar el 5 de abril y documentar el misterioso lado oscuro de la Luna desde el 6 de este mismo mes .

¿Quiénes son los astronautas en la misión Artemis II?

Reid Wiseman - Comandante de la misión Artemis II

Este nativo de Baltimore, nacido en noviembre de 1975, obtuvo una licenciatura en ciencias del Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York, y una maestría en ingeniería de sistemas de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Reid comandó la misión NEEMO21 en el hábitat arrecifal Aquarius, frente a las costas de Islamorada, Florida.

Wiseman recibió su nombramiento como oficial a través del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC) tras graduarse del Instituto Politécnico Rensselaer en 1997 y se presentó en Pensacola, Florida, para recibir entrenamiento de vuelo. Fue designado aviador naval en 1999.

Posteriormente, en 2009, fue seleccionado como astronauta de la NASA y actualmente está destinado como comandante de la misión Artemis II.

Victor J. Glover - Piloto

Este nativo de California, nacido en abril de 1976, posee una licenciatura en ingeniería general, así como una maestría en ingeniería de pruebas de vuelo, una maestría en ingeniería de sistemas y una maestría en arte y ciencia operacional militar.

Glover es aviador naval y fue piloto de pruebas. Él y su familia han estado destinados en numerosos lugares de Estados Unidos y Japón, y ha participado en misiones tanto en combate como en tiempos de paz.

Glover acumuló 3 mil horas de vuelo en más de 40 aeronaves, más de 400 aterrizajes en portaaviones y 24 misiones de combate.

En 2013, fue seleccionado como astronauta de la NASA y será el piloto de la misión Artemis II. Anteriormente, fue piloto de la misión Crew-1 de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, como parte de la Expedición 64.

Jeremy Hansen - Especialista de misión

Nacido el 27 de enero de 1976 en Ontario, se crió en una granja cerca de Ailsa Craig, hasta que se mudó a Ingersoll para cursar la secundaria. El coronel Hansen está casado y tiene tres hijos. Le gusta navegar y competir en veleros, escalar rocas y practicar ciclismo de montaña.

Su formación académica consta de una licenciatura en ciencias espaciales y una maestría en física. Cuenta con licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL).

Jeremy Hansen fue miembro de la tripulación de NEEMO19, en el hábitat Aquarius, frente a Key Largo, Florida. Fue en 2017 cuando se convirtió en el primer canadiense al que se le confía la dirección de una clase de astronautas de la NASA.

Jeremy Hansen viajará en la misión Artemis II. Se convertirá en el primer canadiense en aventurarse a la Luna.

Christina Koch - Especialista de misión

Koch, nacida en enero de 1979, estudió en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh, Carolina del Norte, donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Física y una maestría en Ingeniería Eléctrica.

Koch estableció un récord por el vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio, y participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas.

Como ingeniera de vuelo en la ISS durante las expediciones 59, 60 y 61, Koch y sus compañeros de tripulación contribuyeron a cientos de experimentos en biología, ciencias de la Tierra, investigación humana, ciencias físicas y desarrollo tecnológico.

Christina Hammock Koch fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013 y actualmente trabaja como especialista de misión en la misión Artemis II. Se convertirá en la primera mujer que llegue a la Luna.

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