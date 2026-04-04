Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han logrado dormir "de maravilla” a pesar de que la cápsula Orión que los lleva en su viaje histórico apenas tiene cinco metros de diámetro y ha obligado a dormir a algunos como lo hacen.. ¡los murciélagos! ¿Cómo logran descansar, es posible?

La tripulación compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hablaron este sábado 04 de abril del 2026 con la prensa sobre sus rutinas diarias y sus momentos de descanso, al tiempo que aclararon las dudas más intrigantes que surgieron en redes sociales.

¿Cómo duermen los astronautas de Artemis II?

“Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase”, dijo a la NBC Christina Koch. “La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla”, añadió.

El pequeño espacio de la capsula Orión en la que viajan los astronautas ha llamado la atención del público y de la prensa sobre cómo duerme la tripulación y si logran descansar.

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La NASA ha programado un horario especial para los 10 días de la misión histórica a la cara oculta de la Luna, que incluye tiempo para dormir o tomar pequeñas siestas.

El comandante Wiseman explicó que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo , en medio del vehículo; “algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento”, detalló en una entrevista con ABC.

Mientras Glover se ha dormido en un rincón de la nave que en su interior es equiparable aproximadamente del tamaño de dos minivans, según ha explicado la NASA.

Hansen duerme estirado en el asiento uno y el comandante Wiseman bajo las pantallas , “por si algo sale mal”.

Para Koch, dormir en el espacio ha sido una de las formas más cómodas de descansar : “es un sueño muy profundo, un sueño reparador”.

Eso sí, subrayó que la primera vez tuvo una ligera sensación de que algo no andaba bien. “Justo al despertar, tal vez sientes que estás cayendo o no reconoces tu entorno, pero es fantástico. Quiero decir, sinceramente, ser humano aquí arriba es una de las cosas más geniales de esta misión. Somos simplemente personas tratando de salir adelante”.

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La NASA ha usado varias canciones para despertar a la tripulación en su viaje. Este sábado los astronautas escucharon apartes de ‘Pink Pony Club’ de la cantante Chappell Roan.

¿Cómo va la misión Artemis II que va a la Luna?

La tripulación viaja hasta un punto en que el Sol, la Luna y la nave espacial Orion se alinearán el próximo lunes , lo que les permitirá observar aproximadamente el 20 % de la cara oculta de la Luna nunca antes vista por el ojo humano.

Al llegar al punto de observación los astronautas habrán logrado la mayor distancia jamás recorrida por un humano desde la Tierra: 406 mil 773 kilómetros.

JM