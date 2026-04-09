La misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) volverá a la Tierra después de 10 días en el espacio y tras recopilar información de la cara oculta de la Luna. Te diremos todos los detalles sobre la hora, la fecha y el amerizaje de la nave Orion .

¿Cuándo y a qué hora es el amerizaje de Artemis II?

La tripulación de Artemis II expresó este miércoles, en su última rueda de prensa desde el espacio, que desean volver a la Tierra para "pasar la batuta" a los astronautas que llegarán a la Luna.

El piloto, Victor Glover, confesó que el momento que más anhela de la misión, con una duración de 10 días, es el regreso a la Tierra el viernes (10 de abril). Está previsto que los miembros de la tripulación americen frente a la costa de San Diego aproximadamente a las 20:07 horas del viernes, a las 18:07, tiempo del centro de México .

La NASA detalla el horario de amerizaje de Artemis II en las costas de San Diego, California. ESPECIAL / NASA

El astronauta de la NASA ansía compartir los hallazgos de Artemis II, la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años , lo que representa los cimientos para una futura base de Estados Unidos en el satélite natural y la eventual exploración humana de Marte.

"Hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros. Hay muchas más imágenes, tantas historias y, Dios, ni siquiera he empezado a procesar por todo lo que pasamos. Aún tenemos dos días más y viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo", indicó el piloto.

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Amamos vivir en la nave: Astronautas de Artemis II

Pese a los problemas del inodoro, los olores y el compartir un espacio reducido con otras tres personas en todo momento, Christina Koch, especialista de la misión de la NASA, aseveró que la tripulación "ha amado habitar la nave Orion" y que "no hay nada que no extrañarán" de vivir en el espacio .

"Extrañaré la camaradería. Extrañaré estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito en común, una misión en común, trabajar duro en ella todos los días, a lo largo de cientos de miles de millas, con un equipo en tierra. Este sentido de trabajo en equipo es algo que usualmente no vives como adulto", relató la astronauta.

Esta es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que en 2022 lanzó una nave sin astronautas para sobrevolar la Luna, en 2027 mandará a una tripulación para orbitar la Tierra y en 2028 enviará a dos grupos de astronautas que llegarán a la superficie del satélite natural.

Los astronautas dedicarán su último día entero en el espacio a preparar de manera técnica la nave para su reingreso a la atmósfera, mientras en la Tierra la NASA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preparan su recepción .

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