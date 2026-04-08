Lluvia de estrellas Líridas de abril: Fechas, pico máximo y cómo ver el fenómeno en México

Uno de los espectáculos de la naturaleza más bellos del mundo captará la atención de la comunidad astronómica y de miles de curiosos con la lluvia de estrellas Líridas de abril.

Un fenómeno con historia milenaria

Esta lluvia de meteoros ha sido observada por civilizaciones antiguas desde hace más de 2,700 años . La NASA señala que el primer registro conocido data del año 687 a. C., cuando astrónomos chinos documentaron el fenómeno. Esto la convierte en una de las lluvias de estrellas más longevas y estudiadas en la historia de la astronomía.

De acuerdo con National Geographic, el nombre de este fenómeno retoma su origen en la constelación de Lyra, cerca de Vega, donde se encuentra el radiante, es decir, el punto desde donde parecen surgir los meteoros.

Fechas clave y condiciones de observación

Según el sitio especializado Star Walk, la lluvia de estrellas Líridas tendrá un periodo de actividad en el hemisferio norte del 14 al 30 de este mes , con un pico máximo el miércoles 22 de abril.

La ventana de visibilidad del espectáculo cósmico tendrá lugar dos días antes del cuarto creciente, lo que significa que la luz de la Luna permitirá apreciar la lluvia de meteoros bajo cielos relativamente oscuros.

La lluvia de estrellas Líridas será visible desde ambos hemisferios y, en esta ocasión, su observación desde el hemisferio norte se verá favorecida si las condiciones climáticas mantienen el cielo despejado. Esto quiere decir que será posible verla desde México.

SV