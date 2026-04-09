Jueves, 09 de Abril 2026

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Internacional | Caso Jeffrey Epstein

Melania Trump niega haber tenido una relación cercana con Epstein

La primera dama de Estados Unidos declaró: "Las mentiras que me vinculan con Epstein deben terminar hoy"

Por: Fabián Flores

Melania Trump desmintió haber conocido a Donald Trump a través del difunto Epstein. AP / ARCHIVO

Melania Trump desmintió haber conocido a Donald Trump a través del difunto Epstein. AP / ARCHIVO

Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, se deslindó de cualquier relación con el empresario y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.

Las declaraciones de la actual esposa del presidente Donald Trump fueron emitidas este 9 de abril desde la Casa Blanca.

     

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo. También dijo que no conoció a su marido, a través del financiero.

En breve, más detalles...

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