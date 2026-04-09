Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, se deslindó de cualquier relación con el empresario y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein .

Las declaraciones de la actual esposa del presidente Donald Trump fueron emitidas este 9 de abril desde la Casa Blanca.

�� BREAKING: Melania Trump denies a friendship with Jeffrey Epstein in a White House video. pic.twitter.com/jNAf7U98Xr— TMZ (@TMZ) April 9, 2026

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo. También dijo que no conoció a su marido, a través del financiero.

En breve, más detalles...

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