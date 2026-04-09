Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, se deslindó de cualquier relación con el empresario y acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.Las declaraciones de la actual esposa del presidente Donald Trump fueron emitidas este 9 de abril desde la Casa Blanca. "Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo. También dijo que no conoció a su marido, a través del financiero.En breve, más detalles...* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF