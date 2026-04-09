La Universidad del Estado de Colorado (CSU, en inglés) dijo este jueves que prevé una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio, con trece ciclones con nombre, y un 32% de probabilidad de que un huracán mayor toque tierra en Estados Unidos.

El pronóstico para 2026 en el Atlántico

De estos trece fenómenos, seis serían huracanes y dos serían "mayores", es decir, con una categoría de tres o más en la escala Saffir/Simpson de un total de cinco, lo que está por debajo de la media histórica de catorce ciclones, siete huracanes y tres de ellos mayores, detalló la institución, referente en meteorología en Estados Unidos.

En la temporada del Atlántico 2026, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, la probabilidad de que un huracán mayor golpee la costa estadounidense es menor al promedio histórico del 43%, mientras que hay un 35% de posibilidades de que alguno toque tierra en el Caribe, por debajo de la media anual de 47 por ciento.

Estas previsiones se comparan con los trece ciclones con nombre en el Atlántico de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década, pero hubo tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor registro de la historia.

El reporte de la CSU recordó que "el huracán más significativo de la temporada de huracanes del Atlántico 2025 fue el huracán 'Melissa'", al citar que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, provocó daños por casi 9 mil millones de dólares y dejó 95 muertes en países del Caribe.

Los investigadores de la universidad proyectaron que la actividad ciclónica de 2026 será equivalente al 75% de la temporada promedio de 1991-2020, mientras que la de 2025 fue cerca del 105% de la media.

La razón detrás del pronóstico de menos huracanes en el Atlántico

El principal factor que afectará la temporada será "El Niño", un fenómeno que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico tropical e intensifica los vientos del oeste a través del Caribe y hacia el Atlántico tropical, lo que "es desfavorable para la formación y la intensificación de huracanes en el Atlántico".

En 2025, solo la tormenta "Chantal" tocó tierra en EU en julio, cuando dejó dos muertos en Carolina del Norte, lo que contrastó con las 18 tormentas y once huracanes de 2024, incluyendo cinco que impactaron territorio estadounidense, con "Helene" como el mayor, pues dejó más de 200 muertes en el sur.

Este es el primer pronóstico de la CSU, pero aún está pendiente de revelarse la previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que suele difundirse a finales de mayo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF