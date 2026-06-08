Apple: Nuevos controles parentales para iPhone, iPad y Mac

Ante el creciente debate global sobre la seguridad digital de niños y adolescentes, Apple dio a conocer una serie de nuevas funciones enfocadas en la protección de los menores dentro de su ecosistema. Las medidas fueron anunciadas durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026 (WWDC por sus siglas en inglés) e incluyen herramientas reforzadas para supervisar la navegación en internet, las comunicaciones, el uso de aplicaciones y el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas.

Las novedades, que llegarán este otoño a iPhone, iPad y Mac, forman parte de una estrategia basada en diversas investigaciones de especialistas en desarrollo infantil, salud y seguridad digital. La presentación cobró especial relevancia al realizarse en la última conferencia encabezada por Tim Cook como director ejecutivo de la compañía.

Una experiencia digital más segura desde el inicio

Apple aseguró que el punto de partida para crear experiencias adecuadas para la edad de los menores es la "Cuenta Infantil", una modalidad que activa automáticamente diversas protecciones en el sistema, como restricciones para sitios web de adultos, controles en la App Store y acceso únicamente a contenidos apropiados para cada rango de edad.

"Reconocemos que cada niño es único y que los padres son quienes mejor pueden decidir qué funciona para su familia", afirmó Anne Thai, directora senior de Tecnologías y Plataformas de Mercado de Apple.

La ejecutiva explicó que los menores se benefician más de la tecnología cuando existe supervisión parental y que, en el caso de los menores de 13 años, el acceso a dispositivos personales debe ser limitado y ampliarse gradualmente conforme estén preparados.

Para facilitar ese acompañamiento, Apple permitirá a los padres decidir con qué aplicaciones comenzarán sus hijos. Podrán optar por un conjunto básico de apps esenciales, una selección recomendada o elegir manualmente cuáles estarán disponibles.

La compañía también amplió el alcance de sus controles parentales con "Ask to Browse", una nueva herramienta que lleva el sistema de aprobación familiar más allá de las aplicaciones.

"Los niños deberán pedir permiso cuando quieran visitar un nuevo sitio web. Los padres podrán revisarlo antes de autorizarlo", explicó Sumbul Desai, vicepresidenta de Salud de Apple.

La función estará activada de forma predeterminada para menores de 13 años y funcionará en Safari, otros navegadores compatibles y dispositivos iPhone, iPad y Mac.

Más protección en mensajes y videollamadas

Otro de los anuncios destacados se centró en las comunicaciones digitales. Apple ya ofrece una función que advierte a los menores cuando reciben o intentan enviar imágenes no aptas para ellos, además de difuminar automáticamente ese contenido.

"Este año se amplía para intervenir antes de que los niños puedan ver o compartir contenido violento o imágenes sensibles", señaló Desai durante la presentación.

Además, los padres podrán exigir que sus hijos soliciten autorización antes de agregar nuevos contactos en aplicaciones como Mensajes, FaceTime o Teléfono. La idea es que el acceso a nuevas personas se amplíe gradualmente, del mismo modo que ocurre con las aplicaciones y los sitios web.

Menos tiempo frente a la pantalla y más control familiar

Apple también renovó por completo su estrategia para gestionar el tiempo de uso de los dispositivos. Una de las novedades son los "Límites de Tiempo", que ofrecerán recomendaciones diarias para categorías como entretenimiento, videojuegos y redes sociales.

"Estas recomendaciones se basan en la edad del menor y fueron desarrolladas junto con expertos clínicos y especialistas en desarrollo infantil", explicó Thai.

La directiva destacó que las recomendaciones se elaboraron en colaboración con la Academia Estadounidense de Pediatría y que seguirán actualizándose conforme avance la investigación científica. Respecto a las redes sociales, Thai recordó que "los expertos recomiendan que los menores de 13 años no las utilicen y que los padres evalúen cuidadosamente cuándo un adolescente está preparado para hacerlo".

Las familias también podrán crear horarios personalizados para determinar qué aplicaciones estarán disponibles en distintos momentos del día . Esto permitirá, por ejemplo, restringir el acceso a entretenimiento durante el horario escolar y ofrecer mayor flexibilidad los fines de semana.

Como complemento, Apple rediseñó la herramienta "Tiempo en Pantalla", que ahora mostrará de forma más clara el uso promedio de los dispositivos, las aplicaciones más utilizadas y los controles principales para realizar ajustes rápidos.

La empresa también anunció nuevas herramientas para desarrolladores con el objetivo de que las aplicaciones ofrezcan experiencias más apropiadas para cada edad. Entre ellas se incluyen recursos para detectar contenido sensible, gestionar aprobaciones parentales y adaptar funciones según la edad del usuario sin compartir información personal, como la fecha de nacimiento.

KR