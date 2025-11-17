Las llamadas no deseadas o de spam son una de las principales molestias —e incluso amenazas— para los propietarios de teléfonos celulares. La mayoría de estas llamadas se realizan con fines comerciales, principalmente para ofrecer servicios o productos.

Sin embargo, el panorama puede ser más grave: algunas llamadas provienen de estafadores que buscan engañar a los usuarios para obtener sus datos personales o incluso su dinero, mediante técnicas como el phishing.

Si tienes un celular Android y recibes constantemente este tipo de llamadas, ya sea de números desconocidos o de empresas de publicidad, aquí te compartimos una serie de funciones que pueden ayudarte a combatirlas.

¿Cómo dejar de recibir llamadas no deseadas?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, los dispositivos Android 6.0 integran diversas funciones para bloquear las llamadas de contactos desconocidos. Es importante señalar que el spam también puede originarse desde números del extranjero.

Identificador de llamada y spam

Esta herramienta de Google muestra la información sobre las personas o empresas que te llaman, incluso si no están registradas en tu agenda. Cuando intenten contactar, recibirás una alerta en la pantalla de tu celular, lo que te permitirá identificar si debes o no contestar.

Actívalo siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación Teléfono y toca el menú desplegable, que generalmente se encuentra en la parte inferior del teclado numérico, cerca del botón "Llamar".

Ingresa a Ajustes y selecciona Identificador de llamada y spam.

Activa la opción "Ver identificador de llamada y de spam". Los números que te marquen serán enviados a Google para su análisis y verificación de origen.

Silenciador de llamadas

Esta función permite bloquear todas las llamadas provenientes de números desconocidos. Esto significa que no recibirás notificaciones cuando intenten comunicarse contigo; sin embargo, quedarán registradas en tu historial de llamadas.

Actívalo siguiendo estos pasos:

Entra a la aplicación Teléfono y dirígete a Ajustes.

Selecciona Identificador de llamadas y spam y activa la opción de filtrar llamadas de spam.

Bloquear contactos no deseados

Esta herramienta es ideal para impedir que números insistentes que continúan hostigando con llamadas.

Realiza los siguientes pasos:

Abre la aplicación Télefono y, en el historial de llamadas, identifica el número que deseas bloquear.

Mantén presionado el registro hasta que se despliegue un menú.

Selecciona Bloquear o Agregar a la lista negra.

¿Por qué protegerse de las llamadas no deseadas?

Las funciones de seguridad mencionadas pueden ayudarte a evitar estafas, ventas engañosas y, además, impedir que estas llamadas interrumpan tus actividades diarias.

Es importante destacar que, cada vez que contestas o proporcionas información, podrías estar confirmando que tu número de teléfono se encuentra activo, lo que facilita que sea incluido en más listas de spam.

Por ello, bloquear y denunciar las llamadas entrantes no deseadas contribuye a proteger tu privacidad y evita la venta o reventa de tu número de teléfono. Asimismo, la constante insistencia de estos números puede generar irritación y ansiedad, por lo que lo más recomendable es bloquearlos.

Por último, si eres víctima de fraudes o estafas telefónicas, puedes levantar una denuncia ante la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al 55 5242 5100 ext. 5086

