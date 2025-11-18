Este martes 18 de noviembre, millones de personas tuvieron un despertar "sin tecnología" luego de que un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare provocara diversos fallos en páginas web o plataformas como X, ChatGPT o Canva. Dicho servicio mantiene parte de la infraestructura del internet.

La falla habría sido categorizada como parte de "errores 500" que produjo una intermitencia en el servidor. El incidente no solo impidió que las web cargaran correctamente, sino que también bloqueó el acceso a sus propios paneles de control, complicando la solución.

En este momento, algunos servicios ya han sido restablecidos, como X, la fuente de memes para esta nota. Sin embargo, Cloudflare advirtió que puede que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal.

Cave destacar que Cloudflare tenía un mantenimiento programado para su centro de datos SCL en Santiago para el día de hoy. Sin embargo, las causas del fallo generalizado siguen siendo investigados y hasta el momento la empresa no ha informado la razón.

Estos son los mejores memes en X tras la caída de Cloudflare

ESPECIAL / X

ESPECIAL / X

ESPECIAL / X

ESPECIAL / X

ESPECIAL / X

ESPECIAL / X

ESPECIAL / X

OB