¿Cuál es el mejor iPhone para tomar fotos en 2026?

Elegir un nuevo smartphone puede convertirse en una tarea abrumadora, incluso para quienes tienen claro que su próxima compra será un iPhone, en 2026, el catálogo de Apple ofrece múltiples opciones que van desde modelos recientes hasta generaciones anteriores que siguen siendo competitivas, especialmente en el apartado fotográfico.

Ante este panorama, surge una pregunta clave para los usuarios: ¿Cuál es el iPhone que realmente ofrece la mejor experiencia para tomar fotos sin disparar el presupuesto?

El mejor iPhone para tomar fotos en 2026

Aunque Apple ha ampliado su línea de dispositivos hasta incluir cuatro modelos por generación, los avances anuales en cámaras no siempre son radicales, lo que mantiene vigentes a equipos lanzados uno o incluso dos años atrás, esto abre la puerta a elegir con mayor criterio, priorizando el equilibrio entre calidad de imagen, potencia del procesador y precio.

En este análisis se dejan de lado los modelos Pro más recientes debido a su incremento de costo, sin que ello implique una mejora proporcional en fotografía para el usuario promedio, en cambio, se consideran iPhone compatibles con Apple Intelligence, una herramienta que comienza a jugar un papel relevante en el procesamiento de imágenes y la experiencia general del dispositivo.

Pese a que Apple mantiene precios elevados incluso en generaciones anteriores, algunas tiendas ya ofrecen descuentos atractivos.

Tal es el caso del iPhone 16, que puede encontrarse en versiones accesibles y destaca por su cámara principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica, capaz de ofrecer resultados sólidos en distintas condiciones de luz.

Por ejemplo el iPhone 16 6.1 pulgadas Super Retina XDR, en Liverpool tiene un costo de 17,499 pesos.

Junto a este modelo, también entran en la conversación otras opciones de la familia iPhone 16, que combinan potencia, buen procesamiento fotográfico y una vida útil prolongada gracias a varios años garantizados de actualizaciones del sistema operativo.

Así, más allá del modelo más caro o reciente, la clave para elegir el mejor iPhone para fotografía en 2026 está en entender qué ofrece cada dispositivo y cómo se adapta a las necesidades reales del usuario.

