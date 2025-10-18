WhatsApp: ¿Cómo resumir conversaciones con IA?

Con el auge de la inteligencia artificial, diversas aplicaciones y plataformas, como WhatsApp, han comenzado a implementar esta tecnología en sus sistemas para facilitar las interacciones entre los usuarios.

Más allá de estructurar y corregir mensajes, la inteligencia artificial ofrece múltiples alternativas para mejorar la experiencia en la app.

Te puede interesar: Así puedes generar una imagen en 3D con Google Gemini paso a paso

Una de las ventajas más destacadas es la posibilidad de resumir conversaciones o mensajes largos, resaltando los puntos principales del texto para ahorrar tiempo y simplificar la comunicación.

Aunque esta actualización aún no está disponible en todos los países, Meta confirmó que en las próximas semanas se implementará en los sistemas operativos de la mayor cantidad de usuarios posible.

Actualmente, la función solo está disponible en idiomas como inglés, indonesio, portugués y español. Sin embargo, debido a que el despliegue no es general, no todos los usuarios —incluso de la misma región— tendrán acceso inmediato a esta opción.

Para usar la herramienta, los interesados deben mantener WhatsApp actualizado a su última versión y estar atentos a los comunicados de Meta , que informan cada vez que se lanza una nueva función.

¿Cómo resumir conversaciones con inteligencia artificial en WhatsApp?

Para comenzar a usar la nueva función:

Accede a la configuración del chat. Activa el uso de inteligencia artificial. Habilita el procesamiento privado. Selecciona la conversación que deseas resumir. Presiona la opción "Resumen de mensajes". Disfruta de la conversación en un formato más corto.

También puedes leer: Este es el mejor celular Samsung de gama media, según la inteligencia artificial

Gracias al procesamiento privado, Meta AI puede generar los resúmenes sin que WhatsApp o Meta tengan acceso a los mensajes.

Con esta tecnología, la empresa reafirma su compromiso con la seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que simplifica la comunicación en la era digital.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP