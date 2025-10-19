Videos con IA en X: ¿Cómo saber si son reales o falsos?

La Inteligencia Artificial (IA), hoy en día, se ha convertido en una de las herramientas que más usan las personas.Ya sea para trabajo o para entretenimiento, la IA está a la orden del día, e incluso ya es normal que, más de una vez al día, en redes sociales puedas encontrar algún video hecho con esta tecnología y el problema es que en la actualidad quedan dudas si un video es real o no.Grok es el asistente de inteligencia artificial integrado en X (antes Twitter). Fue desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, y funciona como un chatbot capaz de responder preguntas en tiempo real usando información pública de la plataforma. Su popularidad ha crecido porque los usuarios le consultan si ciertos videos o publicaciones son reales o manipulados.A continuación te decimos algunos ejemplos de cómo Grok responde a los usuarios que tienen duda sobre si un video está hecho con IA; cabe destacar que los videos de animales son uno de los más comunes que generan duda sobre si un video es real o no. La IA ha llevado al ser humano a cuestionarse qué tan buena idea es la existencia de esta herramienta que él mismo creó, pues más allá de ser útil y ahorrar tiempo en lograr diferentes tareas, puede ser una trampa para muchas personas que caen en estos videos hechos por IA.Es por esta razón que se recomienda tomar conciencia de esta tecnología y saber cuáles son los límites de su uso.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS