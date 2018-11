Usuarios reportan caída de Facebook

Este lunes, usuarios reportaron fallas en el servicio de la red social Facebook en su versión para el sistema operativo Android y Web. Aparentemente, la plataforma funciona de manera correcta en el sistema iOS.

De acuerdo a diversas publicaciones en Twitter, que los usuarios compartieron utilizando el hashtag #FacebookDown, al intentar acceder a Facebook en las pantallas aparecía el mensaje ''Sorry, something went wrong'' ("Lo sentimos, algo salió mal" en español).

