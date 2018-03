¿Una dieta sin gluten es saludable?

Es probable que hayas escuchado a más de una persona que elige alimentos libres de gluten; los autoservicios tienen pasillos o zonas especiales para los productos libres de esta proteína e incluso varios restaurantes ya incluyen en sus menús platillos sin ella, pero ¿qué es el gluten?

El gluten es la proteína que se encuentra en los cereales como trigo, avena, cebada, centeno, en las harinas de estos cereales y en alimentos que los contengan como parte de sus ingredientes. Aunque el gluten se encuentra principalmente en alimentos, también puede ser utilizado en la fabricación de algunas medicinas y suplementos alimenticios.

Existen personas que son diagnosticadas con enfermedad celiaca o intolerancia al gluten, este padecimiento afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas y para ellas seguir una dieta libre de gluten es esencial para preservar su salud, ya que no tienen la capacidad de digerirlo ni absorberlo. En algunos otros padecimientos como la alergia al gluten o la sensibilidad al mismo, se recomienda evitar su consumo.

Actualmente se ha puesto de moda seguir un plan de alimentación o una dieta libre de gluten, en ocasiones porque lo que se busca es una pérdida de peso y en otras porque se cree que es una forma de llevar una alimentación más saludable o que nos sentiremos con más energía durante el día.

Sin embargo, no existe suficiente evidencia científica que respalde ninguna de estas afirmaciones y, por otra parte, seguir este tipo de alimentación de forma incorrecta puede provocar que no se consuman cantidades adecuadas de vitaminas, minerales y fibra. Por el contrario, existe evidencia científica que respalda el hecho de que las personas que no sufren de intolerancia al gluten, pero lo eliminan de su alimentación, incrementan su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Seguir una dieta libre de gluten significa eliminar de tu alimentación algunos alimentos de uso común, tales como: aderezos para ensalada, bolillo, pan de caja, pasteles o galletas elaborados con harina de trigo, pastas para sopa, salsa de soya, salchichas, embutidos, quesos, mayonesa, café, té, conservas e incluso algunas pastas de dientes.

Antes de decidir seguir una alimentación libre de gluten por moda debes de considerar que puede resultar costosa, complicada y sobre todo restrictiva. Sin embargo, si estás decidido a seguir una dieta libre de gluten, busca la asesoría de un nutriólogo para asegurar que tu alimentación no presente deficiencias que pudieran dar origen a problemas de salud.

Y finalmente, antes de tomar una decisión sobre eliminar de tu alimentación algún alimento o grupo de alimentos, considera que no hay mejor plan de alimentación que aquel que incluye la mayor variedad posible de alimentos de todos los grupos y que nos proporcione los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable.

