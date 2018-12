Recomiendan moderar ingesta de comida en temporada decembrina

La coordinadora de Nutrición de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Chapultepec, Silvia Méndez Celayo, pidió a pacientes con diabetes, enfermedades del corazón, crónico degenerativas y público en general, medir su ingesta de comida y bebida en época decembrina.

La académica y experta en nutrición recomendó a personas que llevan una alimentación controlada disfrutar de las comidas de Navidad y Año Nuevo con medida y en los siguientes días retomar sus rutinas.



"La cena es de uno o dos días, son comidas fuera de lo común por lo que se come y bebe, pero un enfermo inmediatamente debe regresar a su rutina normal para que sus niveles no se vean afectados", expuso.



Añadió que "deben consumir cosas sencillas, no olvidar su ingesta de verduras, hacer ejercicio si es que lo hacen. No por ser diciembre deben olvidarse que están enfermos, es común que la gente piense que diciembre es nuestro mes de vacaciones y entonces tendemos a perder todo lo que habíamos logrado en todo el año".



Méndez Celayo sugirió para los días posteriores a las celebraciones comer carne de pavo combinada con espárragos; ensaladas crudas con lechuga, jitomate, pepino y pimientos.

"Lo más importante es planificar la cena, no sobrepasarnos para no llegar a enero con ese remordimiento de conciencia que nos lleva al gimnasio a principios del nuevo año", señaló.



Por lo que hace a las bebidas alcohólicas, sugirió a la población beber con medida; tomar un vaso con agua entre cada bebida para aminorar el efecto y para dar la sensación de saciedad.



"Debemos estar conscientes de la ración que necesitamos, qué es lo que me puedo comer, cómo lo puedo compensar con mi siguiente comida o al siguiente día, incluso, caminar un poco más, tomar más agua para equilibrar la alimentación y no caer en esto de los kilos extra durante diciembre ni enero para poder conservar mi rutina de alimentación", concluyó.

AC