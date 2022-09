¿Por qué desapareció BlackBerry? Esta película abordará su auge y caída

¿Qué fue de la poderosa marca canadiense? Pues quebró y desapareció pero el cómo es lo realmente interesante.

Sobre la historia del quiebre de Research in Motion (RIM), la productora de los BlackBerry, y las decisiones de su fundador y su CEO, ya se ha hablado demasiado pero ahora ya está en puerta un filme que busca retratarlo.

Recientemente terminó la producción del film “Losing the Signal” una película basada en el libro del mismo título escrito en 2015 por Sean Silcoff y Jacquie McNish y que precisamente explica colapso.

El rodaje fue hecho en Waterloo, sede del malogrado ex gigante de móviles.

Este filme será protagonizado por el actor canadiense Jay Baruchel, quien da vida a Lazaridis, mientras que Balsilie, será interpretado por Glen Howerton.

Tal cual, su nombre será 'BlackBerry' y será dirigida por Matt Johnson, recordado por películas como 'The Dirties' y 'Operation Avalanche'. Aún no se ha emitido el anuncio del estreno de esta película que sin dudas hará tomar nota a más de un directivo sobre lo que se debe y no se debe hacer a la hora de tomar decisiones.

Ya vimos las historias de grandes éxitos de la vida real ¿qué tal una que describa la debacle?

Negra historia

En sus años dorados la compañía dominaba el mercado hasta en Latinoamérica.

Sin embargo, se vio superada por la competencia y malos resultados financieros que devinieron en despidos masivos, al punto que uno de sus cofundadores renunció.

Luego de 2013 BlackBerry se puso en venta, lo que llamó la atención adquisitiva de empresas como Google, Samsung, LG, Lenovo, Qualcomm y Facebook.

No obstante, BlackBerry se retiró de venta, cambió de CEO y comenzó una nueva etapa de cambios que no funcionaron.

También empleó a Android como sistema operativo pero ni así volvió a repuntar en el mercado. Finalmente en 2016 BlackBerry informó que no fabricaría más smartphones.

Luego TCL compró los derechos y así salieron smartphones liderados por el KEYone pero tampoco funcionó y a los cuatro años, TCL dejó la marca. Fue el fin de BlackBerry.

