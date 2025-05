¡Prepárate para maratonear! Mayo llega cargado de emociones, sorpresas y nuevas historias en Max, el streaming no dejará de sorprenderte con su contenido de primera, desde el final de temporada de tu serie favorita hasta las mejores películas que llegan directo de la pantalla grande.

Si eres de los que siempre busca qué ver, no te puedes perder esta lista con los estrenos imperdibles que harán que tus noches de mayo sean inolvidables.

Robot salvaje

El próximo 16 de mayo, llega la exitosa cinta de Dreamworks que conquistó la pantalla grande y fue nominada al Oscar, “Robot salvaje” que narra la historia de un robot, identificado como la unidad ROZZUM 7134, cuyo viaje se ve interrumpido cuando su transporte queda atrapado en una isla, ante esta situación, el robot debe reajustar sus funciones para adaptarse al entorno natural que lo rodea.

Con el tiempo aprende a convivir con la naturaleza y los animales, descubriendo así emociones como la empatía, la amistad y la resiliencia, con este filme podrás disfrutar de su espectacular contenido visual.

'The Last of Us” (final de temporada)

La aclamada segunda temporada de 'The Last of Us” llega a su episodio final el próximo 25 mayo, en México se estrenará en punto de las 19:00 horas.

Tras el lanzamiento de la primera temporada en 2023, la serie adaptada del videojuego con el mismo nombre y desarrollado por Naughty Dog se ha convertido en toda una sensación dentro del mundo del entretenimiento.

Esta segunda entrega comienza cinco años después del icónico desenlace de la primera. Joel y Ellie se encuentran viviendo en una zona cero, sin embargo, el pasado y una mujer en búsqueda de venganza hará que este dúo enfrente nuevos y dolorosos peligros.

Lee también: Ivonne Montero relata episodios de maltrato por parte de Humberto Zurita en telenovela

Otros estrenos que llegan a Max en mayo

No hables con extraños: 2 de mayo

Big Fish: 7 de mayo.

Capitán Phillips: 7 de mayo.

El vengador del futuro: 7 de mayo.

Long Bright River: 8 de mayo.

Cuckoo: 9 de mayo.

Papi: 9 de mayo.

El juego de la fortuna: 10 de mayo.

Mentiroso, mentiroso: 14 de mayo.

Mi novia Poly: 17 de mayo.

Haiyu!!: 27 de mayo.

21 Blackjack: 28 de mayo.

Saturday Night: La noche en que cambió todo: 30 de mayo.

Mickey 17 (fecha por confirmar)

The Last Of Us: (final de temporada): 25 de mayo.

Conan O’Brien de Visita (temporada 2): 8 de mayo.

Duster: 15 de mayo.

Rick y Morty (temporada 8): 25 de mayo

And Just Like That (temporada 3): 29 de mayo



CORTESÍA/ Max Latinoamérica.

NA