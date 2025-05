Cada 4 de mayo, el universo de Star Wars cobra vida con más fuerza que nunca. Para millones de fanáticos, la frase “May the 4th be with you” se convierte en la excusa perfecta para sumergirse nuevamente en las películas, recordar personajes y celebrar una de las sagas más emblemáticas del cine. Sin embargo, para algunos seguidores, esta celebración va más allá de la pantalla. Tal es el caso de la Legión 501, un grupo de fans que ha llevado su amor por la franquicia al siguiente nivel.

La Legión 501 es la organización de fanáticos de Star Wars más grande del mundo dedicada a portar trajes y armaduras del Imperio. Fundada con el objetivo de rendir homenaje a los villanos de la saga, esta agrupación ha ganado el reconocimiento del propio George Lucas gracias a su compromiso tanto con la comunidad galáctica como con causas sociales.

En Guadalajara, uno de los bastiones de la Legión 501 en México, el oficial ejecutivo de Rancor Hunters Garrison, Mario Alberto Collazo Valdez, explicó en entrevista con EL INFORMADOR que el grupo tiene una fuerte presencia en el país. “En México tenemos ya formados cerca de 19 años en toda la República. Aquí en Guadalajara, creo que desde hace 18 años ya hay miembros activos. Nuestro agrupamiento incluye: Chihuahua, Zacatecas, Colima, Nayarit, Jalisco y Durango. En Guadalajara propiamente somos cerca de 40 miembros los que estamos participando”, detalló.

Lo que distingue a la Legión 501 no es sólo el nivel de detalle de sus armaduras —que deben cumplir con lineamientos exigentes aprobados por Disney y Lucasfilm — sino su voluntad de compartir la magia de “Star Wars” con la comunidad. “Desde nuestra infancia vimos los personajes, nos fascinaron sobre todo los malos, porque la Legión 501 somos los que usamos los trajes más llamativos. Pensamos que usar estos trajes con el permiso de Disney y Lucasfilm nos permite compartir esta magia con los demás. Es muy emocionante, también llega a ser muy emotivo”, agregó Collazo.

Un ingreso riguroso

Formar parte de la Legión 501 no es una tarea sencilla. No basta con adquirir un disfraz; se requiere cumplir con estándares rigurosos. “Cada quien escoge cuál es el traje o armadura que quiere elaborar. Le damos información al candidato. Algunas piezas se consiguen localmente, otras hay que buscarlas en redes o con contactos. Las botas, los guantes, los accesorios, todo tiene que ser específico. Ya que tenemos todas las piezas, somos evaluados por los oficiales de reclutamiento y se mandan fotografías para que sean avaladas por la Legión 501”, explicó.

El proceso culmina con la asignación de un número de identificación único que acompaña al miembro de por vida. “En mi caso, yo soy 73-07”, puntualizó Collazo, orgulloso.

La otra cara del Imperio

Más allá del amor por el universo creado por George Lucas, la Legión 501 se ha distinguido por su labor altruista. Recientemente, participaron en una actividad con el Centro de Atención Multidisciplinaria (CAM CITA), institución dedicada a niñas y niños con autismo.

“Fue una experiencia gratificante... los niños al ver los personajes se emocionan, piden los turnos para acercarse; algunos querían sentarse en las piernas de nuestro emperador”, recordó Collazo.

La agrupación ha colaborado también con organizaciones como Nariz Roja, CANICA, la Cruz Roja Mexicana y Fundación Teletón. “Lo que queremos es que la gente, al ver los personajes, se sienta atraída a conocer las causas que apoyamos. Se toman fotografías con nosotros y, al mismo tiempo, conocen lo que es vivir con autismo o enfrentarse al cáncer”, señaló.

Agenda intensa

Este 4 de mayo, la Legión 501 tendrá una agenda intensa en Guadalajara para conmemorar el Día de Star Wars; estarán presentes en eventos junto al Star Wars Fan Club Guadalajara.

“Vamos a estar participando con ellos en eventos particulares: comidas, reuniones, plazas comerciales, algunos licenciatarios de Disney y Lucasfilm. También vamos a estar el sábado en un evento de geek y animación en el Centro de Guadalajara, cerca de donde era antes un cine antiguo”, comentó Collazo.

Las actividades se anunciarán a través de las redes sociales de Rancor Hunters Garrison, donde también se brinda orientación a quienes deseen unirse a la legión.

CT