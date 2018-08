Google lanza nuevo sistema operativo Android Pie

El buscador Google lanzó su nuevo sistema operativo para móviles Android Pie e indicó que los primeros teléfonos que podrán actualizarse a esta versión de Android serán los Pixel.

Asimismo, otro de los privilegiados en recibir primero Android 9 es el Essential Phone de Andy Rubin. La compañía explicó en su blog oficial que dará apoyo a varias de las novedades de Android Pie.

De igual forma, todos los smartphones Android One que cumplan los requisitos también recibirán la nueva versión de Android.

Teléfonos compatibles con Android Pie:

Google Pixel

Google Pixel 2

Google Pixel XL

Google Pixel 2 XL

Essential Phone

OnePlus 6

Nokia 7 Plus

OPPO R15 Pro

Vivo X21

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi A2 (Android One)

Xiaomi Mi A2 Lite (Android One)

BQ Aquaris X2 (Android One)

BQ Aquaris X2 Pro (Android One)

Moto Z3 / Z3 Play

Moto Z2 Force / Z2 Play

Moto G6/ G6 Plus / G6 Play

Moto G5 / G5 Plus / G5 Play

Moto X4

Nokia 8 Sirocco (Android One)

Nokia 6.1 Plus (Android One)

Nokia 6.1 (Android One)

Nokia 5.1 Plus (Android One)

Nokia 3.1 (Android One)

Nokia 5.1 (Android One)

HTC U11 Life (Android One)

Galaxy S9 / S9+

Galaxy S8 / S8+

Galaxy Note 8 –

Galaxy A8 / A8+

Galaxy A6 / A6+

OnePlus

OnePlus 5T

OnePlus 5

OnePlus 3T

OnePlus 3

Nokia

Nokia 8

Nokia 7

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 3

Nokia 2.1

Nokia 2

Nokia 1

Huawei P20 / P20 Pro / P20 lite

Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro

Huawei P10 / P10 Plus.

