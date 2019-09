Apple revela el Watch Series 5, con pantalla que permanece siempre visible

La multinacional estadounidense Apple presentó este martes su nuevo modelo de reloj inteligente, el Apple Watch Series 5, que trae como principal novedad una pantalla que permanece siempre visible, independientemente de su posición.

La pantalla de los modelos anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que únicamente reduce el brillo en esos casos.

El reloj también tiene una brújula integrada, 18 horas de autonomía de batería, llamadas de emergencia internacionales y estará disponible en pedidos online a partir de este martes y en tiendas a partir del 20 de septiembre a un precio de 399 dólares.

