Aplicaciones móviles, sin afectación con cambio en marcación telefónica

El titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del organismo regulador, Rafael Eslava, explicó que esto aplica para herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger de Facebook, así como para las aplicaciones de bancos u otras entidades financieras asociadas a números telefónicos.

"Los que ya son usuarios no van a tener ningún problema, a lo mejor la problemática podría darse en la generación de nuevas cuentas de usuarios de estas aplicaciones”

"No debe haber ninguna problemática porque son plataformas que funcionan por Internet, ahí no hay ningún problema y efectivamente están asociadas a un número telefónico, pero está asociadas para efecto de referencias al usuario de esas aplicaciones, pero no para efectos de su marcación cotidiana, entonces no afecta en nada esta operación".

Reconoció en entrevista que podría haber algún problema cuando se trata de nuevos usuarios, porque cuando se dan de alta en estas aplicaciones hay diversas formas de identificarse en la cuenta y una de esas es por medio del número telefónico.

Ello "si todavía tiene configurada la marcación actual, porque como son empresas que están en el extranjero tienen configurada la conformación del número en México con el dígito 1 que marcamos cuando estamos en el extranjero", el cual ahora se eliminará.

La conformación incluye la lada del país, 52 en este caso, seguido del número 1, que si hoy se elimina, la aplicación dirá que es número no válido, "por lo que si pudiera darse una problemática porque no permitirá concluir un registro como usuario de esa marcación".

Sin embargo, el funcionario confío en que esa situación no se presente, porque los operadores telefónicos ya están en contacto con las empresas de esas aplicaciones para informales de los cambios y que los usuarios no presenten inconvenientes.

"Los que ya son usuarios no van a tener ningún problema, a lo mejor la problemática podría darse en la generación de nuevas cuentas de usuarios de estas aplicaciones, Facebook, Instagram, Twitter, pero también ya lo estamos viendo con las propias empresas que hacen estas aplicaciones para que tomen conciencia de que en México ya hay una modificación en la marcación".

Para los casos de servicios financieros, como la banca móvil, Rafael Eslava comentó que también son plataformas que se usan a través de Internet y no hay problema con la marcación.

A partir del próximo sábado cualquier número en el país se marcará a 10 dígitos, ya que desaparecerán varios número prefijos.

En la actualidad, los números locales en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con ocho dígitos, y en el resto del país son de siete dígitos.

Para marcar un número fijo de una ciudad a otra, se utiliza ahora la clave de larga distancia nacional 01, más la clave de la ciudad que puede tener dos o tres dígitos, más el número local, pero a partir del sábado se eliminará el prefijo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local.

Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la clave 55, Guadalajara la 33 y Monterrey la 81, a las cuales se les deberán agregar los ocho dígitos del número teléfónico, mientras que Mérida tiene la clave 999 y Toluca la 722, que se complementarán con el número local de siete dígitos.

En cuanto a los números celulares, se eliminarán los prefijos 044 y 045 y solo se marcarán 10 dígitos, sin importar si el enlace se hace desde un número fijo o móvil en cualquier parte del país, mientras números de emergencia como el 911 no sufrirán cambios en su marcación.

AC