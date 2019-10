Alerta Starbucks por promoción fraudulenta que circula en redes

La cadena de cafeterías Starbucks México previno a sus clientes de una falsa y fraudulenta oferta sobre un supuesto regalo de 500 pesos con un engañoso motivo relacionado con su aniversario.

"Recientemente, hemos registrado una oferta fraudulenta en ciertos canales digitales. Starbucks México no está participando en esta actividad promocional y no estamos de ninguna manera relacionados con esta oferta. Cualquier vale generado a partir de esta promoción no es válido para su uso en nuestras tiendas", dijo la empresa en un comunicado.

En el escrito dirigido a los miembros de My Starbucks Rewards, la firma agregó que su prioridad es proteger a sus clientes y cuidar su experiencia.

"Nuestras promociones se dan a conocer únicamente a través de nuestras redes oficiales en Facebook, Instagram y Twitter; o en tiendas y correos electrónicos a miembros de My Starbucks Rewards", aseveró.

En la imagen del la oferta fraudulenta se dice que Starbucks está regalando 500 pesos de cupón gratis para todos, para celebrar su 50 aniversario y pone un link para obtener el cupón.

jb