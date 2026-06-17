5 tips para que tu auto no sufra de las canículas de verano

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas, también comprometen el funcionamiento de los vehículos. Ante el incremento del calor, conocer cómo proteger el motor, las llantas y la batería evita averías costosas y garantiza la seguridad en cada trayecto diario.

El incremento térmico genera un desgaste acelerado en diversos componentes automotrices. Especialistas en mecánica advierten que la falta de mantenimiento preventivo durante esta temporada incrementa las visitas al taller por fallas súbitas.

Para mitigar estos riesgos, existen medidas específicas que los conductores pueden aplicar de forma inmediata. La prevención es una herramienta útil para mantener el rendimiento del automóvil bajo el sol intenso.

1. Revisión del sistema de enfriamiento

El primer paso consiste en inspeccionar el sistema de refrigeración. Este mecanismo es esencial para disipar el calor del motor y requiere un nivel adecuado de líquido anticongelante para operar sin contratiempos.

Fabricantes como Volkswagen señalan que elementos como el radiador, el ventilador y el termostato deben funcionar con precisión. Una fuga en estos componentes provoca un sobrecalentamiento rápido del motor.

2. Revisión de neumáticos

Por otro lado, las llantas sufren alteraciones directas por el contacto con el asfalto caliente. La presión interna del aire aumenta de forma natural cuando la temperatura exterior se eleva.

Es necesario calibrar los neumáticos en frío para obtener una lectura precisa. Circular con una presión incorrecta incrementa el riesgo de ponchaduras y reduce la estabilidad del vehículo en movimiento.

3. Cuidado del aire acondicionado

El tercer aspecto a considerar es el aire acondicionado. Un mantenimiento periódico de este sistema reduce la carga térmica en el habitáculo y mejora la experiencia de conducción.

Se recomienda encenderlo solo cuando sea necesario. Si las condiciones del entorno lo permiten, bajar las ventanas ayuda a ventilar el interior sin forzar el compresor del vehículo.

4. Cuidado de la batería

La batería automotriz también es vulnerable a las variaciones térmicas. El calor extremo acelera la evaporación de los líquidos internos y fomenta la corrosión en las terminales de conexión.

Compañías como Ford sugieren verificar que la batería esté sujeta firmemente para evitar vibraciones. Si el acumulador supera los tres años de uso, su reemplazo preventivo evita fallas de encendido.

5. Protección exterior y recomendaciones finales

El quinto consejo se enfoca en la carrocería y los interiores. La exposición prolongada a los rayos solares degrada la pintura, agrieta los tableros y vuelve opacos los faros delanteros.

Estacionar el automóvil en zonas con sombra es una medida recomendada. Cuando esto no es posible, el uso de parasoles reflectantes ayuda a disminuir la temperatura en la cabina.

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Estas cinco acciones preventivas responden a la necesidad de adaptar el cuidado vehicular a las condiciones climáticas actuales. La inversión de tiempo en estas revisiones se traduce en un ahorro económico a largo plazo.

Los expertos coinciden en que la revisión periódica debe realizarse antes de emprender viajes largos. Un vehículo en condiciones mecánicas adecuadas reduce la probabilidad de accidentes en carretera.

Aplicar esta guía de cuidado automotriz garantiza que el transporte personal soporte las exigencias del clima. La responsabilidad del conductor es clave para prolongar la vida útil de su unidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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